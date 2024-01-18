Это мечта миллионов голкиперов: Реал сделал шокирующее предложение Лунину

Андрей Лунин дальше может идти по одному пути с мадридским Реалом. Появились новые подробности будущего украинского голкипера в столице Испании.

Контракт Андрея Лунина с Реалом рассчитан до конца июня 2025 года. Хотя до этого договор был до конца текущего сезона-2023/2024, поэтому появлялось немало информации о возможном уходе украинца. Впоследствии стало известно, что еще на заре карьеры Лунина в Мадриде он тайно пролонгировал контракт со "сливочными" еще на год.

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Однако сватовства в другие клубы в европейской прессе не угасают.

Теперь последовал новый инсайд из будущего Лунина, который хотел бы продолжить свои выступления за Реал. По информации источника, мадридский клуб тоже не прочь сохранить украинского вратаря, который по-новому раскрылся в отсутствие Тибо Куртуа и Кепы, который уже восстановился от травмы и делит игровое время с украинцем.

В "Королевском клубе" готовы предложить Лунину новый долгосрочный контракт к 2030 году. Но последнее слово будет за Андреем, у которого есть возможность продолжить карьеру в АПЛ. Им интересуются Челси, Арсенал, Ньюкасл и даже мюнхенская Бавария.

В Мадриде же гарантируют украинскому вратарю игровую практику, которую он по очереди будет получать с бельгийским конкурентом, первым номером команды. Сохранение прописки в столице Испании также гарантирует Андрею борьбу за самые престижные футбольные трофеи.

К примеру, 14 января Реал победил Барселону в финале Суперкубка Испании 4:1. Лунин, хоть и пропустил, но провел отличный поединок за "сливочные". В текущем сезоне-2023/2024 Лунин уже принял участие в 11 матчах за мадридский гранд, в которых пропустил 7 голов и отыграл 7 встреч на ноль.

Похоже, что в мадридском клубе окончательно решили не подписывать полноценный контракт с арендованным у Челси Кэпом Аррисабалагой, которого так любит Анчелотти.

В Ла Лиге дела у Реала тоже обстоят очень хорошо. Подопечные Карло Анчелотти идут после 19 туров на 2-й позиции, набрав 48 баллов. У лидера сезона Жироны только на один пункт больше, но и на один сыгранный матч больше.

Также клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам группового этапа престижнейшего европейского клубного турнира, где сыграет против немецкого РБ Лейпциг.

Уже 18 января Реал встретится с мадридским дерби Атлетико в рамках 1/8 финала Кубка Короля. Стартовый свисток раздастся в 22:30 (по киевскому времени). Ожидается, что в этой игре ворота "сливочных" будет защищать Лунин.