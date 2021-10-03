Реал потерпел первое поражение в чемпионате Испании в Барселоне: видео

Мадридский Реал впервые в этом сезоне уступил в чемпионате Испании. В воскресенье, 3 октября, "сливочные" на выезде проиграли Эспаньолу.

Эспаньол – Реал 2: 1

Голы: Де Томас, 17, Видаль, 60-Бензема, 71

Реал в этом матче преследовал две цели – реабилитироваться за поражение в матче с Шерифом и оторваться от соперников в турнирной таблице. Главный преследователь – Атлетико – накануне победил Барселону дома. Реал же отправился в гости в другой клуб из Каталонии – Эспаньол. Но потерпел поражение.

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Хозяева поля решили сыграть от защиты. Это и дало результат. Именно быстрая контратака в первом тайме позволила Эспаньолу выйти вперед – отличился Де Томас.

Второй гол в ворота мадридцев был забит уже после перерыва – Алейш Видаль обыграл нескольких соперников и забил гол.

Вскоре Бензема забил гол за Реал, но арбитр не засчитал взятие ворот из-за фола в атаке. Но вскоре нападающий забил еще раз – на этот раз у арбитра не было причин не засчитывать гол.

Хотя все тот же Бензема впоследствии "украл" у мадридцев гол, когда из-за его офсайда не засчитали гол Азара.

Эспаньол побеждает и поднимается со дна турнирной таблицы. Зато поражение оставляет Реал возможности и в дальнейшем единолично возглавлять турнирную таблицу.

Видеообзор матча Эспаньол – Реал