Голкипер сборной Украины Андрей Лунин говорил с представителем "Реала" после матча против Польши (0:2).

Об этом сообщает DefensaCentral. Человек из клуба интересовался состоянием 21-летнего футболиста.

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Он оказал ему поддержку и предложил любую помощь. Сообщается, что у этого человека большой авторитет в клубе.

Голевая ошибка Лунина

Украинский голкипер Андрей Лунин получил место в рамке ворот сборной Украины в товарищеском матче против Польши. В одном из эпизодов вратарь неудачно сыграл на выходе, чем и воспользовались поляки.

На 41-й минуте вратарь сборной Украины далеко вышел из ворот, не смог выбить мяч. Пйонтек подобрал мяч и отправил его в пустые ворота – 1:0.

21-летний Лунин лишь развел руками. Главный наставник Украины Андрей Шевченко прокомментировал данный эпизод в матче. Тренер заверил, что качество поля могло служить причиной такой ошибки Андрея.

После ошибки тренерский штаб украинской сборной не стал менять стража ворот Украины. Голкипер "Реала" сыграл все 90 минут во встрече.