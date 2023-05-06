Лунин может стать победителем Кубка Короля: прогноз на финал Реал – Осасуна

Суббота, 6 мая, подарит поклонникам испанского футбола финал Кубка Короля. В решающем матче за трофей сойдутся мадридский Реал и Осасуна, которая на фоне "сливочных" выглядит явным аутсайдером противостояния.

Осасуна подходит к финалу Кубка Испании с серией поражений, которая длится уже два дня. В последний раз клуб из Памплоны побеждал еще 22 апреля, когда дома вырвал победу у Бетиса 3:2, пишет 24 Канал.

Читайте также Прощай, Реал: недавний победитель Лиги Европы хочет приобрести Андрея Лунина

Фаворит против явного аутсайдера

В двух предыдущих встречах Осасуна проиграла Реал Сосьедад (0:2) и Барселоне (1:0).

Реал тоже потерял мотивацию в чемпионате, а сконцентрировался на Кубке Короля и Лиге чемпионов, куда уже пробился в полуфинал соревнований. Судьба свела "сливочных" в 1/2 финала ЛЧ из Манчестер Сити. Кто-то из этих футбольных грандов пролетит в шаге от финала Лиги чемпионов.

В предыдущем туре Ла Лиги "Королевский клуб" испытал выездную поражение от все того же Реал Сосьедад 4:2. Однако Карло Анчелотти не смог рассчитывать на нескольких своих лидеров команда – Карима Бензема, Винисиуса Жуниора, Эдуарду Камавинги и Луки Модрича. Также матч по запасу начал Федерико Вальверде.

Перед этим поединком подопечные Анчелотти дома с идентичным счетом 4:2 обыграли Альмерию.

Обратите внимание! Финал Кубка Короля Реал – Осасуна стартует 6 мая в 23:00.

Что касается ситуации команд в чемпионате, то Реал потерял надежду на чемпионство. Отставание от лидера сезона Барселоны составляет уже 14 баллов. "Сливочные" еще и потеряли второе место, пропустив мимо себя мадридское Атлетико. Теперь преимущество "матрасников" составляет один балл.

Осасуна с 44 очками идет 10-ю.

Какие прогнозы дает Favbet

Реал – явный фаворит встречи по мнению букмекеров. На победу команды Анчелотти дают коэффициент 1,36. Осасуни же будет сложно противостоять такому мощному сопернику. Их победы оценивают только в 9,40. Ничья в основное время – 5,50.

Скорее всего, футболисты Реала поднимут над своей головой трофей. 1,16. А вот то, что Осасуна станет победителем Кубка Короля – 6,10.

Победа Реала в дополнительное время оценена в 10, а соперника – у 24. Сложно верится в то, что поединок команды переведут в пенальти, но и здесь небольшим преимуществом владеют мадридцы. 15 против коэффициента 17 в Осадуне.

Обе команды забьют: да – 2, нет – 1,81.

Если и обе убьют, то первыми это сделают "сливочные" - 1,30. А на то, что первыми нули на табло размочат гости – 3,95.

Вряд ли болельщики увидят в этом финале пенальти – да ( 2,95 ), нет (1,36).

Кто может стать автором гола?