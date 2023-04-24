Притормозил в развитии: Реал может забраковать арендованного футболиста Шахтера

Бразильский защитник Винисиус Тобиас может вернуться в донецкий Шахтер. Мадридский Реал сомневается, будет ли уместно активировать опцию выкупа футболиста "горняков".

Руководство Реала недовольно физической формой и работой правого бразильского защитника. В последние недели Винисиус Тобиас показывает не ту игру, которую от него привыкли видеть. Хотя до этого даже главный тренер Реала Карло Анчелотти отмечал талант этого 19-летнего футболиста.

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Будущее в Мадриде под вопросом

Напомним, что бразилец выступает в аренде за резервную команду мадридского клуба Кастилью. Его контракт принадлежит донецкому Шахтеру, но у "сливочных" есть опция выкупа Тобиаса. Но теперь боссы мадридского клуба сомневаются, нужно ли выкупать бразильца из Шахтера.

В "Королевском клубе" заметили, что Тобиас притормозил свое развитие в футболе. А это может помешать бразильцу стать полноценным футболистом структуры мадридского коллектива.

Хотя раньше была информация, что Реал выкупит контракт у Шахтера за 10 или 18 миллионов евро. СМИ представляют разные варианты сумм.

В аренде у Кастильи Тобиас отыграл уже 35 матчей, в которых отличился 5 ассистами. Арендное соглашение истекает в конце текущего сезона-2022/2023. В крайнем поединке против Унионистаса Тобиас выходил на замену, но не помог команде избежать разгромного поражения 3:0.

Кастилья после 33-х туров идет на втором месте, уступая только фавориту Примеры Федерасьону Алькоркону. В активе нынешнего клуба Тобиаса 62 очка. А это всего на один балл меньше, чем у лидера сезона.

Отметим, что бразилец имеет контракт с Шахтером до 30 июня 2026 года.

Что известно о Винисиусе Тобиасе