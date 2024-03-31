Лунин помог Реалу одержать очередную сухую победу: как отыграл украинец - видеообзор матча

Мадридский Реал на классе разобрался с непростым соперником в виде Атлетика из Бильбао. Победу команде Карло Анчелотти принес дубль Родриго.

Реал – Атлетик 2:0

Голы: Родриго, 8, 73.

В чемпионате Испании 2023-2024 проходят матчи 30 тура Ла Лиги. В финальной игре воскресенья действующий лидер турнирной таблицы Реал принимал Атлетик из Бильбао, пишет 24 канал.

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Феерия Родриго

Мадридцы уверенно идут к возвращению чемпионского звания, хотя Барселона еще лелеет надежды навязать конкуренцию. В отчетном туре каталонцы переиграли Лас-Пальмас, поэтому Реалу для сохранения отрыва необходимо было преодолевать претендента на Лигу чемпионов Атлетик.

Снова уже традиционно в основе мадридцев вышел Андрей Лунин. Несмотря на отсутствие Винисиуса Реал с первых минут начал доминировать и уже на 8 минуте открыл счет.

Диас вывел Родриго на ударную позицию и бразилец красивым выстрелом издали пробил Агирресабалу. В дальнейшем Реал продолжал владеть инициативой. Неплохие шансы удвоить счет имели Кроос, Вальверде и Диас. Последний даже попал в штангу.

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Очередной клиншит Лунина

Впрочем, второй гол оформил тот же Родриго. В середине второго тайма нападающий воспользовался разрезным пасом от Беллингема, качнул защитника Атлетика и расстрелял голкипера, оформив дубль.

Что касается Лунина, то украинцу пришлось несколько раз вступить в игру. Перед перерывом Андрей спас Реал после опасного удара Гурусеты. А во втором тайме Лунин отразил два удара от Иньяки Уильямса.

Поэтому в конце концов украинец помог Реалу одержать очередную сухую победу. Для Андрея это уже 11-ый клиншит в 24-х играх за клуб. Подопечные Анчелотти сохранили восьмиочковый отрыв от Барселоны по итогам тура.

Видеообзор матча Реал – Атлетик