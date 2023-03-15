Ужас имени Бензема: Реал повторно обыграл Ливерпуль и оставил команду Клоппа без ЛЧ – видеообзор

Мадридцы грамотно нейтрализовали атакующий потенциал мерсисайдцев и реализовали один из своих контрнападений. Героем встречи стал Карим Бензема, ставший специалистом по голам в ворота Ливерпуля.

Реал – Ливерпуль 1:0

Гол: Бензема, 79.

В Лиге чемпионов подошла к завершению стадия 1/8 финала. В одном из последних поединков встречались между собой финалисты прошлого розыгрыша – Реал принимал Ливерпуль, пишет 24 канал.

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Результат на "Энфилде" практически уничтожил интригу в паре. Реал показал невероятную эффективность, одержав в гостях победу со счетом 5:2. Впрочем, мерсисайдцы мечтали о возможном камбэке, ведь в их истории уже был похожий случай.

В надежде на камбэк

В полуфинале сезона 2018-2019 после поражения 0:3 на "Камп Ноу" Ливерпуль уничтожил на своем поле Барселону (4:0) и вышел в финал, затем и выигравший. Однако в этот раз мерсисайдцам нужно было творить чудо на выезде.

Команда Карло Анчелотти не собиралась отбиваться на весь матч и в первом тайме предложили англичанам мощную контригру. Лишь невероятная реакция Алиссона не позволяла Винисиусу открыть счет.

Идеальная игра Реала в защите

Ливерпуль же атаковал позиционно. Неплохие моменты были у Нуньеса и Гакпо, но, как и его визави, Куртуа действовал безупречно. Да и убийственных моментов у гостей было очень мало.

После перерыва Клопп обновил нападение, выпустив Фирмино, Эллиотту и Окслейда-Чемберлена. Но лучше точно не стало, Ливерпуль банально не мог найти скважину в защите мадридцев.

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Безудержный Бензема

Реал же перешел на любимую игру на свободных просторах и нашел момент, чтобы вырвать победу и во втором матче. После проникающего ремня из глубины ван Дейк и Конате не разобрались с опекой Винисиуса и Бензема.

Удар бразильцу не удался, но тот успел отдать на свободного Карима, поразившего пустые ворота. Для француза это седьмой гол в ворота Ливерпуля за все встречи.

Реал выходит в четвертьфинал ЛЧ в 11-й раз за последние 13 сезонов. Ливерпуль теперь должен бросить все силы на АПЛ, где рискует не попасть в топ-четверк и, как следствие, следующий сезон Лиги чемпионов. Расстояние от четвертого Тоттенхэма составляет 6 очков.

Видеообзор матча Реал – Ливерпуль: