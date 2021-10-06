Реал на классе обыграл в Лиге чемпионов украинский Жилстрой-1
Источник:24 канал
Харьковский клуб Жилстрой-1 неудачно стартовал на групповом этапе женской Лиги чемпионов. В первом поединке 6 октября украинки проиграли испанскому Реалу.
Жилстрой – 1-Реал 0:1
Гол: Наварро, 34
Это интересно Пахнет демаршем: ПСЖ возмущен действиями Мбаппе, который грезит Реалом
Жилстрой-1 принимал Реал в первом туре группы B на ОСК "Металлист" в Харькове. В дебюте игры обе команды имели возможность отличиться голом.
Но судьбу противостояния решил момент на 33 минуте. Лорена Наварро сориентировалась в штрафной Жилстрой-1 и в падении переправила мяч в сетку.
Во втором тайме Реал мог увеличить счет, однако голов больше не было.
В четвертьфинал Лиги чемпионов выйдут две лучшие команды из каждой группы. Жилстрой-1 пробились в первый в истории групповой этап женской Лиги чемпионов, преодолев два раунда квалификации.Следующий матч Жилстрой-1 проведет уже 13 октября против грозных футболисток ПСЖ. Также соперницы украинок – Брейдаблик из Исландии.