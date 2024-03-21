Несмотря на доверие к Лунину: Реал планирует приобрести звездного вратаря сборной Франции

Мадридцы не имеют уверенности в дальнейших перспективах Тибо Куртуа, а также готовности Андрея Лунина подписать новый контракт. Поэтому летом Реал готов усилить вратарскую позицию.

Мадридский Реал в начале сезона 2023-2024 потерял основного вратаря Тибо Куртуа. Бельгиец порвал крестообразные связки, а после выздоровления получил новую травму.

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Новые вратари для Реала

Это заставило мадридцев арендовать у Челси Кепу Аррисабалагу, но тот проиграл конкуренцию Андрею Лунину. Украинец хорошо зарекомендовал себя в этом сезоне, однако его контракт завершается летом 2025 года.

Тем временем, летом "бланкос" хотят усилить вратарскую позицию. Еще прошлым летом Реал хотел подписать Давида Де Хеа, который стал свободным агентом после ухода из Манчестер Юнайтед. Клуб может вернуться к его кандидатуре, но ставку делает на другого голкипера.

Речь об игроке Милана Майке Меньяна. 28-летний француз поражает своей игрой за итальянский клуб, а после завершения международной карьеры Уго Льориса является основным кипером сборной Франции.

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Неуверенность в Лунине

Желание подписать Меньяна вызвано тем, что Реал не уверен в готовности Лунина продлить контракт, а также, что Куртуа сможет набрать хорошую форму. Конкурентом Реала в борьбе за Майка может стать Челси, который имеет проблемы на этой позиции.

Напомним, что в этом сезоне Лунин уже успел отыграть 23 матча за Реал, в которых оформил десять клиншитов. Мадридцы уже вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании уверенно занимают первое место, опережая Барселону на 8 очков.

Карьера Майка Меньяна