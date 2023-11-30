Сколько клуб Мудрика заработает на трансфере конкурента Лунина: СМИ раскрыли сумму от Реала

Кепа Аррисабалага вернулся в общую группу Реала. Похоже, это означает, что игровая практика для Андрея Лунина закончилась.

30 ноября арендованный у лондонского Челси голкипер вернулся в игру. Кепа готов вернуться во владение Реала уже в следующем матче Ла Лиги. Уже 2 декабря мадридцы сыграют против Гранады в 15 туре испанского первенства.

Интересно Пытается подавить конфликт в зародыше: Анчелотти провел личный разговор с Луниным

Возвращение, которое посадит Лунина "на банке"

Кроме этого, главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти настроен убедить руководство в том, что Кепа нужен команде на постоянной основе. Итальянец хочет, чтобы Реал подписал полноценный контракт с мадридским клубом. Ведь его арендная сделка рассчитана до конца текущего сезона-2023/2024. После чего он должен вернуться в Челси.

В СМИ даже раскрыли сумму, которую "Королевский клуб" готов отдать за испанского вратаря. Челси может заработать на трансфере Кепы до 25 миллионов евро.

В Мадриде хотят перестраховаться, ведь в конце этого сезона у Андрея Лунина заканчивается контракт с клубом. Да и неизвестно, в какой форме вернулся после порванных "крестов" Тибо Куртуа, являвшегося первым номером команды до ужасной травмы.

Кепа уже провел в футболке Реала 13 матчей (6 "сухих"), в которых пропустил 10 голов. Однако испанец все равно не удивляет надежностью.

Недавно еще и Анчелотти неприятно высказался в сторону Лунина, обесценив его игру в последних поединках за "сливочные" После чего в защиту Андрея стали болельщики и звездные футболисты Реала. Похоже, что итальянский тренер не был готов к такой реакции на его словаа, тому начал искать им оправдание, чтобы хоть немного сделать себя невинным.

Анчелотти даже был инициатором личного разговора с украинским голкипером, чтобы объяснить, что имел в виду после матча против Кадиса, в котором Лунин отстоял на ноль.

Отметим, что Лунин в текущем сезоне провел за Реал 6 матчей (3 поединка без пропущенных голов), у которых 4 раза вынимал мяч из собственной сетки ворот.