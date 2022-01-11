Реал готов отпустить Лунина в Аякс при одном условии

Аякс таки может получить Андрея Лунина. Мадридский клуб может отпустить украинского голкипера в аренду.

Условие для заинтересованных клубов

"Королевский клуб" может пойти на встречу Аяксу, который ищет замену для Андре Онана. Голкипер чемпиона Нидерландов подписал предварительное соглашение с итальянским Интером, куда перейдет летом 2022 года.

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Реал отпустит Андрея Лунина в Амстердам, если Аякс гарантирует украинцу постоянную игровую практику. Речь идет об аренде на один или два сезона.

Такое условие поставили "сливочные" для всех клубов, которые заинтересовались вратарем сборной Украины.

Напомним, что Аякс также интересуется голкипером Бенфики Одиссеасом Влаходимосом.

Карьера Лунина в Реале