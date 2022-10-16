Успешное Эль-Класико для Лунина: Реал уверенно обыграл Барселону – видео голов

Команда Карло Анчелотти ярко отыграла в первом тайме и довела начатое до успешного конца. Украинский кипер пропустил, но не допускал грубых ошибок.

Реал – Барселона 3:1

Голы: Бензема, 12, Вальверде, 35, Родриго, 90 (пен.) – Ферран Торрес, 83.

В Испании отыгран центральный поединок 9 тура Ла Лиги. На мадридском "Сантьяго Бернабеу" сошлись лидеры турнирной таблицы Реал и Барселона, пишет 24 канал.

Как это было Онлайн-трансляция матча Реал – Барселона

Команды выиграли по семь матчей в первых турах и получили по одной ничьей. Поэтому победитель отчетного матча единолично возглавлял бы турнирную таблицу.

У Барселоны были некоторые проблемы с защитой из-за травм Кристенсена, Араухо и Алонсо. У Реала же была одна потеря, зато существенная – основной кипер Куртуа все еще вне игры.

В последних матчах бельгийца заменяет украинец Лунин, оказавшийся в старте на матч с Барселоной. Для Андрея это первое Эль-Класико в карьере.

Реал с первых минут имел игровое преимущество и реализовал его уже на 12-й минуте. Кроос красиво вывел Винисиуса на свидание с тер Штегеном. Немец парировал удар бразильца, однако Бензема оказался первым на добивании.

Видео гола Бензема:

Барселона попробовала организовать несколько опасных моментов. Впрочем, до ударов в створ не доходило, тогда как Левандовски в одном из моментов умудрился пробить выше ворот метров с трех.

А перед перерывом Реал удвоил счет. В контратаке Менди разумно разобрался на фланге и скатился под удар Вальверде. Уругваец красиво и сильно пробил в угол ворот Барселоны.

Видео гола Вальверде:

Во втором тайме Хави освежил игру с помощью замен. Однако Барселоне катастрофически не хватало ударов в раму ворот, однако под занавес игры каталонцам удалось вернуть интригу. После прострела от Фати никто не накрыл Торреса, поразившего пустой угол ворот Лунина.

Видео гола Торреса:

Однако Реал все-таки добил соперника в компенсированное время. Кунде сбил Родриго в своей площадке и сам бразилец уверенно пробил с точки.

Видео гола Родриго:

Мадридцы одерживают победу над принципиальным соперником, а Лунин записывает на свой счет удачный матч у Эль Класико. "Бланкос" опережают Барселону на три балла. Посреди недели Реал встретится с Эльче, а каталонцы – с Вильярреалом.