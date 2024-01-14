Реал – Барселона: онлайн-трансляция финала Суперкубка Испании

14 января 2024, 22:33
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В воскресенье, 14 января, Реал и Барселона сыграют в финале Суперкубка Испании. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию решающего поединка за трофей.

Полуфинальные встречи для Реала и Барселоны не были "легкими прогулками". Подопечные Карло Анчелотти только по итогам дополнительных таймов одержали победу 5:3 в мадридском дерби против Атлетико. Вместо этого Барселона переиграла Осасуну 2:0, хотя первый тайм прошел без голов, сообщает 24 Канал.

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Эль-Классико в финале Суперкубка Испании

Испанские гранды в 17-е играют между собой в Суперкубке страны. В прошлом сезоне-2023/2024 Реал и Барселона тоже встречались в финальном поединке. Тогда победу и трофей одержали "блаугранас" 1:3. Поэтому "сливочные" хотят взять реванш у извечного соперника.

Финал Суперкубка Испании Реал – Барселона начнется в 21:00 (по киевскому времени).

РЕАЛ – БАРСЕЛОНА 4:1

Голы: Винисиус, 8, 11, 39 (пен), Родриго, 65 – Левандовски, 33.

РЕАЛ: Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди - Чуамени, Кроос, Вальверде - Беллингем - Родриго, Винисиус.

БАРСЕЛОНА: Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - Де Йонг, Гюндоган - Серхи Роберто, Педри, Ферран Торрес - Левандовски.

Финальный свисток

Судья решил не компенсировать время и завершил игру. Реал разгромно побеждает в дерби и в 13-й раз в истории становится обладателем Суперкубка Испании.

87 минута

Последние замены от Реала. Хосел и Себальос вместо Беллингема и Вальверде.

84 минута

Беллингем нанес несильный дальний удар. Мяч прилетел прямо в руки кипера Барселоны.

83 минута

Две замены от Анчелотти. Вместо Крооса и Винисиуса на поле вышли Модрич и Камавинга.

81 минута

Фантастический сэйв от Лунина. Фелиш красивым финтом прошел оборону Реала и от души приложился к мячу взлета. Андрей эффектно отразил удар.

22:39, 14 января

80 минута

Тройной момент Реала. Сначала Диас качнул соперника и пробил в Пенью, сразу после этого Беллингем попал в Кунде на линии, а завершил атаку неточным ударом Вальверде.

78 минута

Замена от Реала. Браим Диас вместо Родриго.

77 минута

Реал умело сушит игру и даже находит возможность для контратаки.

73 минута

Беллингем попытался переиграть Пенью из очень острого угла. Иньяки не подвел.

71 минута

Красная карта для Араухо. Уругваец сфолил на Винисиусе и увидел второе предупреждение. Барса будет доигрывать в меньшинстве.

67 минута

Дальний выстрел от Ямала не стал для Лунина проблемой. Андрей забрал мяч в руки.

65 минута

ГООООЛ. Реал забивает уже четвертый мяч! Винисиус прострелил на Беллингема и того опередил Кунде. Впрочем, француз выкатил прямо под удар Родриго, который поразил ворота Пеньи. 4:1

 

64 минута

Желтая карточка для Рюдигера, который скосил Фелиша.

62 минута

Тройная замена от Барселоны, направленная на усиление атаки:

  • Фермин Лопес вместо Серхи Роберто
  • Жоау Фелиш вместо Феррана Торреса
  • Ламин Ямал вместо Педри

61 минута

Удар Винисиуса выше ворот с линии штрафной.

22:19, 14 января

59 минута

Винисиус сам создал для себя момент и вышел на ударную позицию. В последний момент под мяч кинулся Араухо.

57 минута

Педр нашел возможность прострелить в центр, но Начо опередил Левандовски.

54 минута

Команды играют без опасных моментов во втором тайме. Реал такой ход событий полностью устраивает.

49 минута

Барселона контролирует игру и пытается создать опасность у ворот Лунина.

Начало второго тайма

Матч обновлен. В перерыве не было замен.

Статистика первого тайма

Конец первого тайма

Перерыв. Реал комфортно выигрывает у принципиального соперника благодаря хет-трику Винисиуса. Барселону может спасти только суперкамбэк.

45+4 минута

Педри чуть не поразил ворота Лунина перед самым перерывом. Удар Педри с линии штрафной прошел вблизи со стойкой.

45+2 минута

Ферран Торрес головой сбрасывал под удар партнеру, но Рюдигер оказался первым на мяче.

45 минута

Рефери компенсировал 4 минуты.

21:43, 14 января

43 минута

А теперь желтую карточку получил Беллингем, который сбил Педри.

40 минута

Серхи Роберто предупрежден за излишние эмоции.

39 минута

ГООООЛ. Винисиус уверенно обыгрывает Пенью и оформляет хет-трик, 3:1.

 

37 минута

Роналд Араухо еще и желтую карточку получает.

37 минута

Пенальти! Чуамени красиво навесил на Винисиуса, но того сбил в своей площадке Араухо, положив на газон.

33 минута

ГООООЛ. Барселона сократила отставание в счете. После подачи с фланга Менди выбил прямо на ногу Левандовскому, поймавшему мяч и вкусно взлету пробившему в угол ворот. Лунин дотянулся до мяча, но не спас, 2:1.

 

31 минута

Карвахаль идеально играет в отборе, не пуская Бальде к воротам Лунина.

28 минута

Лунин прямо в огне! Украинец парирует ногой удар Феррана Торреса с острого угла.

24 минута

Барса попыталась создать навал, но Реал отбился.

22 минута

Неточный удар Феррана Торреса мимо ворот с острого угла.

20 минута

Реал не подпускает соперника близко к своим воротам и уверенно контролирует встречу.

17 минута

Рюдигер красиво забрасывал на Винисиуса, но тот неудачно принял мяч.

13 минута

Лунин снова выручает Реал. Прекрасный удар Педри попал в перекладину, а на добивании был Левандовский. Украинец не без проблем парировал выстрел поляка.

 

21:10, 14 января

11 минута

ГОООООЛ. А вот теперь мадридцы таки забивают! Родриго уронили на фланге, тот срезал угол и прострелил на Винисиуса. Тот залетел в ворота вместе с мячом 2:0.

 

10 минута

Реал сразу мог удвоить счет, но кипер Барсы отразил непростой удар Родриго с линии штрафной.

8 минута

ГОООООЛ. Реал выходит вперед. Беллингем шикарным разрезным пасом вывел Винисиуса на рандеву с кипером. Бразилец спокойно переиграл Пенью, 1:0

 

6 минута

Сэйв от Лунина! Феррана Торреса вывели почти один на один с Андреем, но украинец вовремя вышел из ворот и переиграл соперника в ближнем бою.

3 минута

Винисиус чуть не сбежал один на один с Пеньей, но Кристенсен идеально сыграл в подкате.

21:01, 14 января

Стартовый свисток

Эль-Классико стартовало! Уехали.

   

Автор: Анатолій Дерека, Софія Кулай