Реал – Барселона: онлайн-трансляция финала Суперкубка Испании
В воскресенье, 14 января, Реал и Барселона сыграют в финале Суперкубка Испании. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию решающего поединка за трофей.
Полуфинальные встречи для Реала и Барселоны не были "легкими прогулками". Подопечные Карло Анчелотти только по итогам дополнительных таймов одержали победу 5:3 в мадридском дерби против Атлетико. Вместо этого Барселона переиграла Осасуну 2:0, хотя первый тайм прошел без голов, сообщает 24 Канал.
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Эль-Классико в финале Суперкубка Испании
Испанские гранды в 17-е играют между собой в Суперкубке страны. В прошлом сезоне-2023/2024 Реал и Барселона тоже встречались в финальном поединке. Тогда победу и трофей одержали "блаугранас" 1:3. Поэтому "сливочные" хотят взять реванш у извечного соперника.
Финал Суперкубка Испании Реал – Барселона начнется в 21:00 (по киевскому времени).
РЕАЛ – БАРСЕЛОНА 4:1
Голы: Винисиус, 8, 11, 39 (пен), Родриго, 65 – Левандовски, 33.
РЕАЛ: Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди - Чуамени, Кроос, Вальверде - Беллингем - Родриго, Винисиус.
БАРСЕЛОНА: Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - Де Йонг, Гюндоган - Серхи Роберто, Педри, Ферран Торрес - Левандовски.
Последние замены от Реала. Хосел и Себальос вместо Беллингема и Вальверде. Беллингем нанес несильный дальний удар. Мяч прилетел прямо в руки кипера Барселоны. Две замены от Анчелотти. Вместо Крооса и Винисиуса на поле вышли Модрич и Камавинга. Фантастический сэйв от Лунина. Фелиш красивым финтом прошел оборону Реала и от души приложился к мячу взлета. Андрей эффектно отразил удар. Тройной момент Реала. Сначала Диас качнул соперника и пробил в Пенью, сразу после этого Беллингем попал в Кунде на линии, а завершил атаку неточным ударом Вальверде. Замена от Реала. Браим Диас вместо Родриго. Реал умело сушит игру и даже находит возможность для контратаки. Беллингем попытался переиграть Пенью из очень острого угла. Иньяки не подвел. Красная карта для Араухо. Уругваец сфолил на Винисиусе и увидел второе предупреждение. Барса будет доигрывать в меньшинстве. Дальний выстрел от Ямала не стал для Лунина проблемой. Андрей забрал мяч в руки. ГООООЛ. Реал забивает уже четвертый мяч! Винисиус прострелил на Беллингема и того опередил Кунде. Впрочем, француз выкатил прямо под удар Родриго, который поразил ворота Пеньи. 4:1 Желтая карточка для Рюдигера, который скосил Фелиша. Тройная замена от Барселоны, направленная на усиление атаки: Удар Винисиуса выше ворот с линии штрафной. Винисиус сам создал для себя момент и вышел на ударную позицию. В последний момент под мяч кинулся Араухо. Педр нашел возможность прострелить в центр, но Начо опередил Левандовски. Команды играют без опасных моментов во втором тайме. Реал такой ход событий полностью устраивает. Барселона контролирует игру и пытается создать опасность у ворот Лунина. Педри чуть не поразил ворота Лунина перед самым перерывом. Удар Педри с линии штрафной прошел вблизи со стойкой. Ферран Торрес головой сбрасывал под удар партнеру, но Рюдигер оказался первым на мяче. Рефери компенсировал 4 минуты. А теперь желтую карточку получил Беллингем, который сбил Педри. Серхи Роберто предупрежден за излишние эмоции. ГООООЛ. Винисиус уверенно обыгрывает Пенью и оформляет хет-трик, 3:1. Роналд Араухо еще и желтую карточку получает. Пенальти! Чуамени красиво навесил на Винисиуса, но того сбил в своей площадке Араухо, положив на газон. ГООООЛ. Барселона сократила отставание в счете. После подачи с фланга Менди выбил прямо на ногу Левандовскому, поймавшему мяч и вкусно взлету пробившему в угол ворот. Лунин дотянулся до мяча, но не спас, 2:1. Карвахаль идеально играет в отборе, не пуская Бальде к воротам Лунина. Лунин прямо в огне! Украинец парирует ногой удар Феррана Торреса с острого угла. Барса попыталась создать навал, но Реал отбился. Неточный удар Феррана Торреса мимо ворот с острого угла. Реал не подпускает соперника близко к своим воротам и уверенно контролирует встречу. Рюдигер красиво забрасывал на Винисиуса, но тот неудачно принял мяч. Лунин снова выручает Реал. Прекрасный удар Педри попал в перекладину, а на добивании был Левандовский. Украинец не без проблем парировал выстрел поляка. ГОООООЛ. А вот теперь мадридцы таки забивают! Родриго уронили на фланге, тот срезал угол и прострелил на Винисиуса. Тот залетел в ворота вместе с мячом 2:0. Реал сразу мог удвоить счет, но кипер Барсы отразил непростой удар Родриго с линии штрафной. ГОООООЛ. Реал выходит вперед. Беллингем шикарным разрезным пасом вывел Винисиуса на рандеву с кипером. Бразилец спокойно переиграл Пенью, 1:0 Сэйв от Лунина! Феррана Торреса вывели почти один на один с Андреем, но украинец вовремя вышел из ворот и переиграл соперника в ближнем бою. Винисиус чуть не сбежал один на один с Пеньей, но Кристенсен идеально сыграл в подкате. Эль-Классико стартовало! Уехали.
Финальный свисток
87 минута
84 минута
83 минута
81 минута
80 минута
78 минута
77 минута
73 минута
71 минута
67 минута
65 минута
64 минута
62 минута
61 минута
59 минута
57 минута
54 минута
49 минута
Конец первого тайма
45+4 минута
45+2 минута
45 минута
43 минута
40 минута
39 минута
37 минута
37 минута
33 минута
31 минута
28 минута
24 минута
22 минута
20 минута
17 минута
13 минута
11 минута
10 минута
8 минута
6 минута
3 минута
Стартовый свисток
Последние замены от Реала. Хосел и Себальос вместо Беллингема и Вальверде.
Беллингем нанес несильный дальний удар. Мяч прилетел прямо в руки кипера Барселоны.
Две замены от Анчелотти. Вместо Крооса и Винисиуса на поле вышли Модрич и Камавинга.
Фантастический сэйв от Лунина. Фелиш красивым финтом прошел оборону Реала и от души приложился к мячу взлета. Андрей эффектно отразил удар.
Тройной момент Реала. Сначала Диас качнул соперника и пробил в Пенью, сразу после этого Беллингем попал в Кунде на линии, а завершил атаку неточным ударом Вальверде.
Замена от Реала. Браим Диас вместо Родриго.
Реал умело сушит игру и даже находит возможность для контратаки.
Беллингем попытался переиграть Пенью из очень острого угла. Иньяки не подвел.
Красная карта для Араухо. Уругваец сфолил на Винисиусе и увидел второе предупреждение. Барса будет доигрывать в меньшинстве.
Дальний выстрел от Ямала не стал для Лунина проблемой. Андрей забрал мяч в руки.
ГООООЛ. Реал забивает уже четвертый мяч! Винисиус прострелил на Беллингема и того опередил Кунде. Впрочем, француз выкатил прямо под удар Родриго, который поразил ворота Пеньи. 4:1
Желтая карточка для Рюдигера, который скосил Фелиша.
Тройная замена от Барселоны, направленная на усиление атаки:
Удар Винисиуса выше ворот с линии штрафной.
Винисиус сам создал для себя момент и вышел на ударную позицию. В последний момент под мяч кинулся Араухо.
Педр нашел возможность прострелить в центр, но Начо опередил Левандовски.
Команды играют без опасных моментов во втором тайме. Реал такой ход событий полностью устраивает.
Барселона контролирует игру и пытается создать опасность у ворот Лунина.
Педри чуть не поразил ворота Лунина перед самым перерывом. Удар Педри с линии штрафной прошел вблизи со стойкой.
Ферран Торрес головой сбрасывал под удар партнеру, но Рюдигер оказался первым на мяче.
Рефери компенсировал 4 минуты.
А теперь желтую карточку получил Беллингем, который сбил Педри.
Серхи Роберто предупрежден за излишние эмоции.
ГООООЛ. Винисиус уверенно обыгрывает Пенью и оформляет хет-трик, 3:1.
Роналд Араухо еще и желтую карточку получает.
Пенальти! Чуамени красиво навесил на Винисиуса, но того сбил в своей площадке Араухо, положив на газон.
ГООООЛ. Барселона сократила отставание в счете. После подачи с фланга Менди выбил прямо на ногу Левандовскому, поймавшему мяч и вкусно взлету пробившему в угол ворот. Лунин дотянулся до мяча, но не спас, 2:1.
Карвахаль идеально играет в отборе, не пуская Бальде к воротам Лунина.
Лунин прямо в огне! Украинец парирует ногой удар Феррана Торреса с острого угла.
Барса попыталась создать навал, но Реал отбился.
Неточный удар Феррана Торреса мимо ворот с острого угла.
Реал не подпускает соперника близко к своим воротам и уверенно контролирует встречу.
Рюдигер красиво забрасывал на Винисиуса, но тот неудачно принял мяч.
Лунин снова выручает Реал. Прекрасный удар Педри попал в перекладину, а на добивании был Левандовский. Украинец не без проблем парировал выстрел поляка.
ГОООООЛ. А вот теперь мадридцы таки забивают! Родриго уронили на фланге, тот срезал угол и прострелил на Винисиуса. Тот залетел в ворота вместе с мячом 2:0.
Реал сразу мог удвоить счет, но кипер Барсы отразил непростой удар Родриго с линии штрафной.
ГОООООЛ. Реал выходит вперед. Беллингем шикарным разрезным пасом вывел Винисиуса на рандеву с кипером. Бразилец спокойно переиграл Пенью, 1:0
Сэйв от Лунина! Феррана Торреса вывели почти один на один с Андреем, но украинец вовремя вышел из ворот и переиграл соперника в ближнем бою.
Винисиус чуть не сбежал один на один с Пеньей, но Кристенсен идеально сыграл в подкате.
Эль-Классико стартовало! Уехали.