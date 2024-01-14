Реал – Барселона: онлайн-трансляция финала Суперкубка Испании

В воскресенье, 14 января, Реал и Барселона сыграют в финале Суперкубка Испании. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию решающего поединка за трофей.

Полуфинальные встречи для Реала и Барселоны не были "легкими прогулками". Подопечные Карло Анчелотти только по итогам дополнительных таймов одержали победу 5:3 в мадридском дерби против Атлетико. Вместо этого Барселона переиграла Осасуну 2:0, хотя первый тайм прошел без голов, сообщает 24 Канал.

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Эль-Классико в финале Суперкубка Испании

Испанские гранды в 17-е играют между собой в Суперкубке страны. В прошлом сезоне-2023/2024 Реал и Барселона тоже встречались в финальном поединке. Тогда победу и трофей одержали "блаугранас" 1:3. Поэтому "сливочные" хотят взять реванш у извечного соперника.

Финал Суперкубка Испании Реал – Барселона начнется в 21:00 (по киевскому времени).

РЕАЛ – БАРСЕЛОНА 4:1

Голы: Винисиус, 8, 11, 39 (пен), Родриго, 65 – Левандовски, 33.

РЕАЛ: Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди - Чуамени, Кроос, Вальверде - Беллингем - Родриго, Винисиус.

БАРСЕЛОНА: Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - Де Йонг, Гюндоган - Серхи Роберто, Педри, Ферран Торрес - Левандовски.