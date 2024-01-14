Трофей для Лунина: Реал в огненном матче уничтожил Барселону и выиграл Суперкубок Испании

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияди определился обладатель Суперкубка Испании. В решающем матче встретились принципиальные соперники – Реал и Барселона.

Реал – Барселона 4:1

Гол: Винисиус Жуниор, 7, 10, 39 (с пенальти), Родриго, 64 – Левандовский, 33

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти сумел удивить стартовым составом, выпустив в основе Андрея Лунина. Очевидно, что ненадежная игра Кэпы Аррисабалаги в полуфинале Суперкубка Испании заставила итальянского специалиста сменить голкипера, сообщает 24 Канал.

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Безудержный Винисиус

Стартовое давление "королевского клуба" ошеломил "блаугранас". Уже на 10-й минуте поединка счет был 2:0 в пользу Реала.

Сначала Джуд Беллингем вывел лицом к лицу с голкипером Барсы Винисиуса Жуниора. Для бразильца было делом техники завершить стопроцентный момент. А через несколько минут Родриго отдал пас-конфету на Винни, который с близкого расстояния расстрелял голкипера каталонцев Пенью. 2:0 – такого начала никто не ожидал.

Подопечные Хави могли сразу сократить счет. Сначала Лунина подстраховала перекладину после удара Торреса, а затем украинец невероятным сейвом отвел угрозу Левандовскому.

В середине первого тайма Лунин спас "сливочных" после выхода лицом к лицу Феррана Торреса. Однако на 33-й минуте поединка Андрей был бессилен после удара Роберта Левандовского из-за пределов штрафной.

Впрочем, праздник для "блаугранас" испортил Винисиус Жуниор, реализовавший пенальти на 39-й минуте и оформивший хет-трик.

Во втором тайме избиение Барселоны продолжилось. На 64-й минуте поединка еще один бразилец "сливочных" записал на свой счет гол. Родриго удачно сыграл на добивании, сделав счет 4:1.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Реала со счётом 4:1. "Королевский клуб" завоевал свой 13-й Суперкубок Испании. Обладателем почетного трофея стал украинец Андрей Лунин. К слову, это уже второй Суперкубок Испании в коллекции голкипера сборной Украины.

Видеообзор матча Реал – Барселона