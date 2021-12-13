Реал благодаря шедевру Бензема одолел Атлетико в мадридском дерби: видеообзор

В воскресенье, 12 декабря, состоялось дерби Реал-Атлетико в рамках 17 тура Ла Лиги. Команда Карло Анчелотти праздновала победу.

Реал – Атлетико 2:0

Голы: Бензема, 16, Асенсио, 57

Оба клуба подошли к матчу в статусе команд из топ-4 турнирной таблицы. Реал острее начал поединок. Активность в атаке привела к изменению счета.

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На 16-й минуте Бензема в одно касание пробил после подачи от Винисиуса. Мяч пролетел мимо вратаря, Камир отличился 13-м голом в сезоне-2021/2022 в Ла Лиге.

Милитан решился на дальний удар, но мяч пролетел высоко над перекладиной.

Уже в середине тайма Атлетико получил право на опасный штрафной. Соблюдать стандарт взялся арендованный в Барселоне Гризманн. Антуан старался поразить девятку ворот, но голкипер в эффектном прыжке перевел мяч на угловой. Отличный шанс упустил нападающий "матрасников".

Много борьбы было на футбольном поле. Однако судья давал бороться игрокам. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе на табло для хозяев 1:0.

Гол Реала и эмоции на поле

После отдыха вратарь Реала Куртуа дважды спасал свои владения после ударов футболистов гостевой команды.

На 57-й минуте Реал только в три передачи вышел в стремительную атаку. Мяч возле штрафного прилетел в ноги Винисиуса, который отдал на свободного Асенсио. Марко уже в падении пробил в угол ворот – 2:0.

Опаснее всего было возле ворот "Королевского клуба" после стандартов. Остроту уверенно ликвидировал Куртуа.

В конце поединка эмоции дали о себе знать. Что-то между собой не поделили защитник Реала Алаба и нападающий Атлетико Суарес. Но все завершилось без толкотни и двумя желтыми карточками.

Реал обыграл дома Атлетико в дерби Мадрида – 2:0.

Команда Карло Анчелотти продолжает лидировать в таблице Ла Лиги – 42 очка.

Атлетико с 29 баллами замыкает топ-4.

Видеообзор матча Реал – Атлетико