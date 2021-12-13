Реал – Атлетіко 2:0

Голи: Бензема, 16, Асенсіо, 57

Обидва клуби підійшли до матчу статусі команд із топ-4 турнірної таблиці. Реал гостріше розпочав поєдинок. Активність в атаці привела до зміни у рахунку.

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На 16-й хвилині Бензема в один дотик пробив після подачі від Вінісіуса. М'яч пролетів повз воротаря, Камір відзначився 13-м голом у сезоні-2021/2022 у Ла Лізі.

Мілітан наважився на дальній удар, але м'яч пролетів високо над поперечиною.

Вже у середині тайму Атлетіко заробив право на небезпечний штрафний. Виконувати стандарт взявся орендований у Барселони Грізманн. Антуан старався поцілити у дев'ятку воріт, але голкіпер в ефектному стрибку перевів м'яч на кутовий. Чудовий шанс змарнував нападник "матрацників".

Багато боротьби було на футбольному полі. Однак суддя давав боротись гравцям. На перерву команди пішли за мінімальної переваги на табло для господарів 1:0.

Гол Реала та емоції на полі

Після відпочинку воротар Реала Куртуа двічі рятував свої володіння після ударів футболістів гостьової команди.

На 57-й хвилині Реал лише у три передачі вийшов у стрімку атаку. М'яч поблизу штрафного прилетів у ноги Вінісіуса, який віддав на вільного Асенсіо. Марко вже у падінні пробив у кут воріт – 2:0.

Найнебезпечніше було біля воріт "Королівського клубу" після стандартів. Гостроту впевнено ліквідовував Куртуа.

Наприкінці поєдинку емоції дали про себе знати. Щось між собою не поділили захисник Реал Алаба та нападник Атлетіко Суарес. Але все завершилось без штовханини та двома жовтими картками.

Реал обіграв вдома Атлетіко у дербі Мадрида – 2:0.

Команда Карло Анчелотті продовжує лідирувати у таблиці Ла Ліги – 42 очки.

Атлетіко з 29 балами замикає топ-4.

Відеоогляд матчу Реал – Атлетіко