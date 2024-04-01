Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Дублем отметился бразилец Родриго.

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Важная победа и фокус на Лигу чемпионов

После финального свистка победу своей команды прокомментировал Андрей Лунин. Он отметил великолепное выступление всего коллектива и, в частности, вспомнил свой важный сейв.

Мы играли хорошо. Знали, что нам противостоит сильная команда, финалист Кубка Испании. У них хорошие игроки, они быстрые в атаке, поэтому мы были хорошо подготовлены. К счастью, мне удалось отбить удар Уильямса, но это моя работа. Слава Богу, все сложилось хорошо.

Всегда легче одержать победу, когда не пропускаешь голы. Мы всегда стремимся сохранить свои ворота "сухими". Имея впереди лучших игроков мира, мы знаем, что будем создавать моменты и мы должны ими воспользоваться. Но важно сохранить надежность своих ворот",

– заявил украинец.

Смотрите видео важного сейва Лунина при счете 1:0

Также Андрей Лунин поделился ожиданиями от предстоящей супербитвы Реала и Манчестер Сити. Он заверил, что команда сделает все, чтобы пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

Матч с Манчестер Сити? Мы будем серьезно и тщательно готовиться, как и к каждой игре. Сейчас мы восстановимся, у нас есть несколько дней, чтобы хорошо подготовиться и потренироваться. Посмотрим видео матчей соперника и сделаем все возможное, чтобы завоевать лучший результат,

– сказал Лунин.

Отметим, что первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов Реал – Манчестер Сити состоится 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Справка. В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин провел 24 матча, в которых пропустил 19 голов и 11 раз оставлял свои ворота "сухими".