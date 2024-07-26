Украинский судья назначен на Суперкубок УЕФА

Новый сезон в европейском футболе стартует после матча за Суперкубок УЕФА. В этом году трофей между собой разыграют мадридский Реал и Аталанта из Бергамо.

13 августа, триумфатор Лиги чемпионов Реал Мадрид встретится с победителем Лиги Европы Аталантой в матче за Суперкубок УЕФА. Стала известна бригада арбитров, что рассудит матч.

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Бригада арбитров на матче Реал – Аталанта

Обслуживать матч будет 36-летний рефери из Швейцарии – Сандро Шерер. Ассистентами главного арбитра стали его соотечественники – Стефан де Алмейда и Йонас Эрни.

Украинец Николай Балакин также будет помогать Шереру, его назначили четвертым арбитром матча. За систему VAR будет отвечать немец – Бастиан Данкерт.

Четвертым арбитром Николай Балакин работал на Евро-2024. В прошлой кампании лучшим арбитром украинского чемпионата признали, именно его.

Матч между мадридским Реалом и Аталантой за Суперкубок УЕФА состоится 14 августа на Национальном стадионе в Варшаве. Противостояние европейских топов начнется в 22:00 по киевскому времени.