Феерический дебют Мбаппе: шикарный гол француза помог Реалу в шестой раз выиграть Суперкубок УЕФА

В среду, 14 августа, в Варшаве состоялся матч между мадридским Реалом и Аталантой из Бергамо. Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы определили обладателя Суперкубка УЕФА.

Реал – Аталанта 2:0

Гол: Вальверде, 59, Мбаппе, 69

На стадионе "Народовый" в столице Польши состоялся официальный дебют Килиана Мбаппе за "королевский клуб". Суперзвезда мирового футбола пополнил ряды "Галактикос" во время летнего трансферного окна, пишет 24 Канал.

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Первая игра Мбаппе за Реал

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти оставил Андрея Лунина на скамейке запасных, а место в рамке доверил бельгийцу Тибо Куртуа. В атаке Реал выставил звездный квартет – Беллингем, Винисиус, Родриго и Мбаппе.

В первой половине встречи команды играли очень осторожно, заставив скучать зрителей. Лишь в середине первого тайма хавбек Аталанты Мартен де Рон из пределов штрафной площадки попал в перекладину, а Эдерсон едва не стал автором шедевра, пробив с дальней дистанции.

Реал проснулся лишь в конце первого тайма. Родриго ударом со штрафной площади проверил на прочность перекладину.

Точные удары Мбаппе и Вальверде обеспечили результат

В дебюте второго тайма Тибо Куртуа пришлось продемонстрировать мастерство после удара Пашалича. Бельгиец удивительным сейвом отразить удар головой хорвата.

Потеряв свои моменты бергамаски пропустили гол. Вальверде получил в штрафной площадке пас от Винисиуса и отправил мяч в сетку.

Видео гола Вальверде

Моменты у ворот Хуана Муссо стали возникать один за другим. На 69-й минуте Мбаппе удвоил преимущество "сливочных". Беллингем отпасовал на француза, который точным ударом попал в девятку.

Видео гола Мбаппе

Преимущество в два мяча сохранилось до финального свистка. Арбитр зафиксировал победу команды Анчелотти со счетом 2:0.

Мадридский Реал в шестой раз выиграл Суперкубок УЕФА: 2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024. "Галактикос" по этому показателю становятся единоличным рекордсменом турнира. Позади остались Милан и Барселона, имеющие по 5 трофеев. Украинец Андрей Лунин во второй раз стал обладателем Суперкубка УЕФА.