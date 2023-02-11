Феерический финал с восемью голами: Лунин вместе с Реалом выиграл Клубный чемпионат мира – видео

Украинский вратарь немало пропустил от Аль-Хиляля, но это не помешало команде забить больше в ответ. Мадридцы уже в пятый раз стали лучшей командой мира.

Реал – Аль-Хиляль 5:3

Голы: Винисиус, 13, Вальверде, 18, Бензема, 54, Вальверде, 58, Винисиус, 69 – Марега, 26, Вьетто, 63, Вьетто, 79.

В столице Марокко Рабати прошел финал Клубного чемпионата мира-2022. В борьбе за звание лучшего клуба соревновались испанский Реал Мадрид и Аль-Хиляль из Саудовской Аравии, пишет 24 канал.

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Команда Карло Анчелотти была явным фаворитом дуэли, несмотря на ряд травм. Из-за повреждений на турнир не приехали Куртуа, Менди и Азар. Благодаря этому с первых минут в решающей игре вышел Андрей Лунин.

Украинец много пропускает

Команды решили не закрываться в обороне и подарили болельщикам результативный поединок. Уже к 20 минуте Реал забил дважды. Сначала Бензема ассистировал Винисиусу, а затем уже Вальверде нашел возможность пробить вратаря оппонента.

Впрочем, на перерыв мадридцы пошли уже без клиншита. Канно вывел Марегу почти наедине с Луниным и тот жестким выстрелом прошил украинца. И все же в начале второго тайма испанцы еще больше укрепили свое преимущество.

На этот раз Винисиус уже отдал результативный пас на Бензема, а Вальверде оформил дубль после прострела с фланга. Однако Аль-Хиляль не опустил руки и второй раз огорчил Лунина.

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Три дубля за матч

Провал в защите Реала позволил Вьетто выйти на свидание с застывшим в полуположении Луниным и позволившим аргентинцу перевесить себя. Сразу после этого Винисиус оформил дубль, забив пятый гол мадридцев.

А вот Лунин умудрился пропустить третий из трех ударов в творение. Это Вьетто вторично оказался в нужном месте и после прострела с фланга поразил ворота соперника с четырех метров.

На этом оппоненты поставили точку в этой феерической встрече. Реал выигрывает пятый Клубный чемпионат мира в истории, улучшая свой рекорд. Для Лунина это пятый трофей в составе мадридцев.

Ранее он торжествовал в чемпионате и Суперкубке Испании, а также Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Правда, в победных сезонах трех последних турниров он не сыграл ни одного матча. Еще одним трофеем Андрея является чемпионство мира по юниорской сборной Украины на Мундиале-2019 U-20.

Видеообзор матча Реал – Аль-Хиляль: