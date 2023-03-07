Героям слава, а тебе в раю: щемящее видео Усика на расстрел военнопленного россиянами

Россияне еще раз доказали, что не имеют сердца и жалости. Террористы Владимира Путина безжалостно расстреляли украинского военнопленного.

Интернет разлетелось видео, на котором украинский защитник стоит без оружия. На обращение от российских окупантов наш военный ответил "Слава Украине!". К сожалению, это были последние слова для этого Героя Украины. Из-за такого патриотического ответа российские захватчики застрелили украинца.

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Усик: Показал ты силу, силу ВСУ

Общество мгновенно отреагировало на такие зверства россиян. Спортивный мир тоже не остался в стороне. Боксер Александр Усик записал специальное видео, посвященное этому бесстрашному защитнику Украины, на фоне украинского флага и в кепке ВСУ.

СЛАВА УКРАИНЕ – за такие слова, пуля ты получил и тебя нет, но память вечная воине тебе, ты за Маменьку родную врагов давил. Показал ты силу, силу ВСУ так ГЕРОЯМ СЛАВА. А ТЕБЕ В РАЮ,

– сказал Усик.

Видео Александра Усика после расстрела украинского военнопленного

Напомним, что Усик ждет официального подтверждения боя за абсолют против Тайсона Фьюри. Однако Александр не перестает помогать родной стране в войне против России. Боксер принялся отстраивать один из жилых домов в разрушенном оккупантами Ирпене.

Кроме Усика, на казнь украинского военного отреагировали другие украинские звезды спорта: Андрей Шевченко, Александр Зинченко, Виктория Ткачук, Михаил Мудрик, Сергей Ребров, Владислав Гераскевич и другие.

Оккупанты в очередной раз доказали, что нелюди, которых еще нужно поискать в этом мире. Поэтому все должны гореть в аду во главе с Владимиром Путиным.