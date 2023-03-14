"Закинь видео, где МП дает благословение на убийство украинцев": реакция людей на пост Ломаченко

Украинскому народу не нравится действие Василия Ломаченко. Боксер заблокировал свою страницу для пользователей на территории Украины.

Василий Ломаченко в своих социальных сетях опубликовал пост о притеснении УПЦ МП. Боксер пытался ограничиться от реакции украинских поклонников спорта, однако ему не удалось, пишет 24 канал.

Достойно внимания Пусть СБУ с ним подружится, – ведущий в эфире разнес Ломаченко, который любит россиян

Радуется подхалимству

Василий Ломаченко, ограничивший доступ к своей инстаграмм-страницы для пользователей на территории Украины, надеялся, что в комментариях ему будут россияне петь оды. Местный "зомби-ленд" очарован действиями украинского боксера и его мужественной позицией. Россияне благословят Ломаченко, оскорбляют Усика и еще успевают поспорить с иностранными фанатами, насмехаясь над ними и поучая, что Россия и Украина – это единственный народ.

Однако украинский народ трезво видит ситуацию:

azuro777 : Лучше опубликуй видео, где руководство МП дает благословение на убийство украинцев Но объясни к какой заповеди это относится. Горы в аду. Слава ВСУ.

po1iakov: Россиянам нравятся твои посты, а ФСБ московского патриархата ценит твою работу. Надеюсь, что тебе хотя бы платят, если нет – надо почаще одевать шлем.

ramaz_lemond : Доиграется проклятый провокатор

m_levadka : Вася, поменяй гражданство пока еще не поздно Какой же ты нищий. Дно.

karavan_mariana: Я не удивлюсь, если он даже обращение Путина опубликует. Вата ватой.

lehadelalploho: Кстати, приветствие тебе из моего родного города Мариуполя, который ты очень часто посещал, и твое братья стерли с лица земли. Продолжай в том же духе, надеюсь, что СБУ наконец дойдет до тебя.

max_pachev_24 : Ну и дол***об ты Вася. Не позора Украину!