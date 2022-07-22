Это катастрофа, – пресса Швеции ошеломлена победой Ворсклы на стадионе в Стокгольме

Полтавская Ворскла в четверг 21 июля сыграла в первом матче квалификации Лиги конференций. Подопечные Виктора Скрипника обыграли шведского АИКа.

Неоднозначная реакция шведских СМИ

Матч закончился со счётом 2:3 в пользу украинской команды. Голами отличились Степанюк, Козыренко, Челядин.

К теме Ворскла благодаря фантастическому голу вырвала победу у АИКа в Лиге конференций: видеообзор

Шведские СМИ не слишком удовлетворены таким результатом. Журналисты назвали это "катастрофой" для местной команды.

Полтавская Ворскла не провела ни один официальный матч с декабря 2021 года. Но не прошло и трех минут, как нападающий Руслан Степанюк забил первый мяч во встрече. Это было кошмарное начало, ведь после завершения поединка и тренер Бартош Гжелак и несколько игроков признали, что АИК не вошел в игру с первых минут. Несмотря на это, АИК вернулся в борьбу, как после первого, так и после второго гола, и некоторое время казалось, что команде удастся получить ничью. Однако сложилось не так. А именно игроки Ворсклы получили возможность поблагодарить немногочисленных земляков, которые из-за войны в Украине, были на стадионе в Стокгольме,

– говорится в издании Dagens Nyheter.

А вот издание Allsvenskan считает, что АИК оказался в невыгодном положении перед вторым матчем с Ворсклой.

"Это был очень жаркий день в Стокгольме. Температура была 34 градуса днем, а внизу у поля даже достигла 37 градусов. Но уже на 4-й минуте Ворскла устроила настоящий холодный душ для поклонников АИКа на стадионе, а украинские флаги гордо взвились на севере арены.

В первом тайме гости были однозначно лучше, однако в конце его АИК провел лучший отрезок до перерыва и, наконец, с хорошим настроением ушел отдыхать. А вот во втором тайме можно сказать, что шведы продемонстрировали не очень хороший футбол. В общем, результат стал большим разочарованием для АИКа", – отмечает издание.

"Мы должны играть лучше"

Портал Fotboll STHLM тоже очень разочарован игрой АИКа. Форвард шведского гранда считает, что его команда играла гораздо лучше.

"Первый матч АИКа во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций завершился поражением со счётом 2:3. Это очень плохо, просто невероятно. Нужно было просто приехать и выиграть футбольный матч. Это было очень плохо, катастрофа.

Мы должны играть лучше. АИК должен проснуться. Последний гол – это гол мечты и с ним можно только поздравить. Но давайте будем честными – как мы можем забить, если мы не можем хоть раз доставить мяч в штрафную? Невозможно забить от углового флажка", – приводит Fotboll STHLM слова форварда АИКа Йона Гвидетти.

Ответный матч АИК – Ворскла состоится 27 июля в Стокгольме.