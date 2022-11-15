"Спорт не может существовать отдельно от здравого смысла": Саладуха ответила Президенту МОК

Президент Международного олимпийского комитета Маркус Бах выступил со странным заявлением на саммите стран G20. Чиновник потребовал допустить россиян к международным спортивным соревнованиям.

Чемпионка мира и Европы, а ныне народный депутат Украины Ольга Саладуха резко ответила на заявление Президента МОК Томаса Баха.

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На своей странице в Facebook Ольга опубликовала пост, в котором призвала чиновника приехать в Украину и на собственном опыте ощутить "миролюбивые" российские обстрелы. Возможно, после этого визита Президент МОК поймет всю ошибочность собственной политики.

"Президент МОК Томас Бах сегодня недвусмысленно высказался за возвращение россиян и белорусов на международные спортивные арены.

Под канонаду массовых обстрелов украинских городов и сел. Когда по нашей стране выпустили сотню ракет, попав в жилые дома, объекты критической инфраструктуры.

Возможно, господину Баху было бы целесообразно приехать в Киев в один из таких дней. И на собственной шкуре убедиться, какие "миролюбивые" россияне.

Тогда он бы понял, что мировой спорт не может существовать отдельно от здравого смысла, отдельно от олимпийских принципов, отдельно от уважения к международному праву.

Считаю, что профильное министерство и НОК должны немедленно сформировать консолидированную позицию по поводу одиозного заявления Томаса Баха и призвать спортивные сообщества других стран солидаризироваться с Украиной.

Украина никогда не согласится на "реабилитацию" спортсменов РФ и Белоруссии, пока на наши головы падают их ракеты, пока убивают наших людей, пока разрушают наши стадионы, пока нога вражеского солдата топчет нашу землю", - написала Саладуха.

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