Футболисты не являются привилегированными: ОК "Запад" прокомментировало доставку игрока Первой лиги в ТЦК

Во вторник, 7 мая, игрока закарпатского Хуста Николая Сираша на городском вокзале остановили, после чего доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. На даный момент он не должен был подлежать мобилизации, ведь ему 25 лет, а новый закон еще не вступил в силу.

Нынешний клуб футболиста сделал заявление относительно этого инцидента. Он сообщил, что связь с игроком пропала и пожаловался на местный ТЦК.

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Реакция Оперативного командования "Запад"

Оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины "Запад" отреагировало на просьбу Хуста разгласить данную информацию. По его словам, надо расставлять приоритеты во время войны и объяснило свою позицию.

"Болеем за украинский футбол, но защиту Украины ставим на первое место. Комментируя эмоциональное сообщение Хуста, отметим, что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован. Если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву по мобилизации.

В то время, когда сотни выдающихся спортсменов в рядах Сил Обороны героически борются с агрессором, иногда ценой собственной жизни, мягко говоря, странным является попытка футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными, по сравнению с другими гражданами Украины, и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны. Только вместе мы победим в этой войне", – говорится в заявлении ОК "Запад".

. Сейчас бронирование от мобилизации имеет 5 украинских футбольных клубов: Динамо, Шахтер, Кривбасс, Оболонь и Днепр-1. Их признали "критически важными для экономики государства и жизнедеятельности его населения".

Отметим, что Николай Сираш является уроженцем Чернигова. Он перешел в Хуст из Кудровки в марте 2024 года. За это время футболист провел за новую команду 6 матчей, результативными действиями не отмечался.