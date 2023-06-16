Обладатель "Золотого мяча" вступился за арестованного Павелко и обратился к Зеленскому
Источник:Фейсбук Игоря Беланова
Легенда украинского футбола Игорь Беланов прокомментировал арест президента УАФ Андрея Павелко. Подписчики экс-форварда Динамо не поверили в искренность его слов.
16 июня судья Шевченковского районного суда Львова Галина Билинская удовлетворила ходатайство прокурора и отправила в СИЗО на 60 суток президента УАФ Андрея Павелко. В защиту своего патрона один за одним вступились звезды украинского футбола, которых пригласил на работу в Ассоциацию именно Павелко.
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Беланов: Дело с политическим душком
Адвокатом Павелко выступил обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов. Известный футболист киевского Динамо написал пост в Facebook, обвинив судей в политической заангажированности.
"Вторые сутки во Львове. Утром Шевченковский районный суд города решил арестовать президента УАФ, члена исполкома УЕФА Андрея Павелко. Зачем?
У меня на этот вопрос только один ответ – привлеченное за уши решение с политическим душком. Эта судебная эпопея продолжается с минувшей осени", – написал Беланов.
Беланов рассчитывает на помощь Зеленского
По мнению обладателя "Бронзовой бутсы" ЧМ-1986, арест Андрея Павелко играет на руку российскому агрессору. Поэтому он призвал президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию.
"Невероятно, как в этом случае совпали интересы страны-агрессора, которую в том числе усилиями Андрея Павелко лишили права выступать на всех международных футбольных соревнованиях и львовского судьи. Случайность?
В то время как война против агрессора продолжается и нам нужно еще больше объединяться вокруг защиты независимости Украины, нас изнутри атакуют ракетами особо опасного действия – раскола.
Обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на эту ситуацию и не допустить уничтожения футбольной семьи Украины", – отметил Беланов.
Однако в комментариях под сообщением Беланова подписчики усомнились в искренности легенды.
- "Где там "политический душок"? В афере с искусственным покрытием для футбольных площадок?"
- "В кого превратились наши легенды футбола, за кого впрягаются. Это же на всю жизнь".
- "Не позоритесь на всю страну, Павелко – вор, его место в тюрьме".
- "Какое жалкое подхалимство! Может результаты работы Краматорского завода нам покажете?"