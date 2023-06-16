Обладатель "Золотого мяча" вступился за арестованного Павелко и обратился к Зеленскому

Легенда украинского футбола Игорь Беланов прокомментировал арест президента УАФ Андрея Павелко. Подписчики экс-форварда Динамо не поверили в искренность его слов.

16 июня судья Шевченковского районного суда Львова Галина Билинская удовлетворила ходатайство прокурора и отправила в СИЗО на 60 суток президента УАФ Андрея Павелко. В защиту своего патрона один за одним вступились звезды украинского футбола, которых пригласил на работу в Ассоциацию именно Павелко.

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Беланов: Дело с политическим душком

Адвокатом Павелко выступил обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов. Известный футболист киевского Динамо написал пост в Facebook, обвинив судей в политической заангажированности.

"Вторые сутки во Львове. Утром Шевченковский районный суд города решил арестовать президента УАФ, члена исполкома УЕФА Андрея Павелко. Зачем?

У меня на этот вопрос только один ответ – привлеченное за уши решение с политическим душком. Эта судебная эпопея продолжается с минувшей осени", – написал Беланов.

Беланов рассчитывает на помощь Зеленского

По мнению обладателя "Бронзовой бутсы" ЧМ-1986, арест Андрея Павелко играет на руку российскому агрессору. Поэтому он призвал президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию.

"Невероятно, как в этом случае совпали интересы страны-агрессора, которую в том числе усилиями Андрея Павелко лишили права выступать на всех международных футбольных соревнованиях и львовского судьи. Случайность?

В то время как война против агрессора продолжается и нам нужно еще больше объединяться вокруг защиты независимости Украины, нас изнутри атакуют ракетами особо опасного действия – раскола.

Обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на эту ситуацию и не допустить уничтожения футбольной семьи Украины", – отметил Беланов.

Однако в комментариях под сообщением Беланова подписчики усомнились в искренности легенды.

"Где там "политический душок"? В афере с искусственным покрытием для футбольных площадок?"

"В кого превратились наши легенды футбола, за кого впрягаются. Это же на всю жизнь".

"Не позоритесь на всю страну, Павелко – вор, его место в тюрьме".

"Какое жалкое подхалимство! Может результаты работы Краматорского завода нам покажете?"

Напомним, что Андрей Павелко является фигурантом ряда уголовных дел о финансовых хищениях в УАФ. Во время своего президентства Павелко пригласил на разные должности в УАФ едва ли не всех легенд украинского футбола: Олега Блохина, Игоря Беланова, Алексея Михайличенко, Олега Протасова, Анатолия Демьяненко. Они постоянно сопровождают чиновника на судебных заседаниях.