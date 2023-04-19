Федерация тенниса Украины отреагировала на приказ Минмолодежьспорта о запрете соревнований с россиянами

Украинские теннисисты не будут выступать на командных турнирах, если там появятся спортсмены из стран-агрессоров. В Федерации тенниса Украины поддержали приказ правительства.

В рамках осуществления мероприятий по изоляции спортсменов из стран-агрессоров Министерство молодежи и спорта издало приказ, согласно которому украинцам запрещается выступать на турнирах, где присутствуют представители России и Белоруссии. Документ вызвал большую дискуссию в спортивной среде, поскольку не был подробно разъяснен.

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Украинские теннисисты не будут соревноваться вместе с россиянами и белорусами

Федерация тенниса Украины опубликовала официальную позицию относительно приказа Минмолодежьспорта. В пресс-релизе организация подтвердила готовность выполнять распоряжения правительства.

"Федерация тенниса Украины уважает позицию Кабинета Министров Украины по осуществлению мер по отстранению спортсменов, тренеров, других представителей РФ и РБ от участия в международных спортивных соревнованиях и усилению мер по недопущению пропаганды военной агрессии России против Украины в среде спортивного сообщества.

Федерация тенниса Украины согласно приказу Министерства молодежи и спорта №2031 от 12.04.2023 не будет отправлять официальные делегации на соревнования, в которых принимают участие представители Российской Федерации и Республики Беларусь.

Федерация тенниса Украины планирует отправлять официальные делегации только на матчи Кубка Дэвиса, Кубка Билли Джин Кинг, Зимние и Летние командные Кубки Европы, Европейское индивидуальное первенство.

В настоящее время в этих соревнованиях не планируется участие представителей РФ и РБ. Если ситуация изменится, и представители стран-агрессоров будут допущены к соревнованиям, выезды официальных делегаций Федерации тенниса Украины на эти соревнования будут отменены", – говорится в сообщении Федерации.

Таким образом, сборные Украины по теннису не будут играть на турнирах с участием россиян и белорусов. Как следует из заявления, это не касается турниров WTA и ATP, где представители стран-агрессоров выступают в статусе нейтральных спортсменов. Будут ли какие-либо замечания правительства по поводу этих соревнований пока не известно.

Напомним, что согласно приказу Минмолодежьспорта, федерация может потерять статус национальной в случае участия спортсменов, являющихся членами соответствующих спортивных федераций, в международных спортивных соревнованиях, в которых выступают спортсмены из РФ и РБ.