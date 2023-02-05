"70 плюс 30 и в Лондон": фаны Динамо высмеяли жонглирование мячом от Суркиса – видео

Президент киевского Динамо Игорь Суркис похвастался своим футбольным мастерством. Болельщики "бело-синих" смешно оценили умение владельца команды.

Прессслужба киевского клуба выложила видео жонглирования мячом не от одного из футболистов Динамо, а самого президента команды Игоря Суркиса. Владелец киевлян похвастался своей техникой. Суркис может поспорить в таком футбольном компоненте со многими профессиональными игроками.

Смотрите также Уменьшили счет: Вулверхэмптон смешно потролил Клоппа после поражения Ливерпуля – фото

"Вышел из тени Беседина"

"Бело-синие" забавно подписали видео, где президент Динамо набивает мяч на сборах команды. Чем дали возможность оставить болельщикам киевлян оригинальные комментарии под роликом с Суркисом.

Кажется, мы нашли еще нового форварда? А вы сможете повторить?,

– подписали видео.

Видео чеканки Игоря Суркиса

Фанаты киевского клуба не стали себя сдерживать и высмеивали такую технику Суркиса. Они сравнили его с Неймаром. Но больше комментариев было со сравнением относительно нападающего Динамо Артема Беседина, которого отдали в аренду до конца сезона-2022/2023 в Оммонию на Кипр.

Действительно, Беседин вообще не считается забивным форвардом, расточительностью моментов. Из-за чего попал в нерасположение фанатов столичного клуба.

Один из фанов сравнил президента клуба с трансфером воспитанника Шахтера Михаила Мудрика, вспомнив рекордный 100-миллионный трансфер в лондонское Челси. "Горняки" получили 70 миллионов плюс еще 30 миллионов бонусами.

Кто-то предложил Суркису перейти в Жирону, чтобы составить компанию бывшему лидеру киевлян Виктору Цыганкову. На владельца Динамо даже повесили солидный ценник в 30 миллионов.

В комментариях под видео мажье не было тех, кто поддержал Игоря Суркиса. Кто-то заявил, что не понял, почему владелец Динамо во время войны в Украине скрылся из родной страны.

Реакция фанатов Динамо на жонглирование Суркиса

"Вышел из тени Беседина"

"70+30 и в Лондон его"

"Тот самый мужик, который во дворе попросил на технику один раз пробить"

"Новый Беседин подъехал"

"В аренду его у Жирона"

"Всех продал, теперь будет сам играть, потому что некому…"

"30 миллионов и ни копейкой меньше, и чтобы факс отправили!!!"

"Был бы полезнее на поле, чем Беседин"

"Супряга 3 –4 раза набивает, Беседин 1 – 2. У Суркиса есть потенциал"

"Интересно, а отпустят ли за границу в какой-нибудь топ-чемпионат?"

"Это презентация нового форварда???"

Динамо готовится в Турции ко второму кругу сезона-2022/2023. Киевляне провели уже четыре контрольных спарринга, в которых одержали лишь одну победу над Униром Деж 4:1. Также подопечные Мирчи Луческу дважды проиграли и расписали одну мировую.