Прессслужба киевского клуба выложила видео жонглирования мячом не от одного из футболистов Динамо, а самого президента команды Игоря Суркиса. Владелец киевлян похвастался своей техникой. Суркис может поспорить в таком футбольном компоненте со многими профессиональными игроками.
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"Вышел из тени Беседина"
"Бело-синие" забавно подписали видео, где президент Динамо набивает мяч на сборах команды. Чем дали возможность оставить болельщикам киевлян оригинальные комментарии под роликом с Суркисом.
Кажется, мы нашли еще нового форварда? А вы сможете повторить?,
– подписали видео.
Видео чеканки Игоря Суркиса
Фанаты киевского клуба не стали себя сдерживать и высмеивали такую технику Суркиса. Они сравнили его с Неймаром. Но больше комментариев было со сравнением относительно нападающего Динамо Артема Беседина, которого отдали в аренду до конца сезона-2022/2023 в Оммонию на Кипр.
Действительно, Беседин вообще не считается забивным форвардом, расточительностью моментов. Из-за чего попал в нерасположение фанатов столичного клуба.
Один из фанов сравнил президента клуба с трансфером воспитанника Шахтера Михаила Мудрика, вспомнив рекордный 100-миллионный трансфер в лондонское Челси. "Горняки" получили 70 миллионов плюс еще 30 миллионов бонусами.
Кто-то предложил Суркису перейти в Жирону, чтобы составить компанию бывшему лидеру киевлян Виктору Цыганкову. На владельца Динамо даже повесили солидный ценник в 30 миллионов.
В комментариях под видео мажье не было тех, кто поддержал Игоря Суркиса. Кто-то заявил, что не понял, почему владелец Динамо во время войны в Украине скрылся из родной страны.
Реакция фанатов Динамо на жонглирование Суркиса
- "Вышел из тени Беседина"
- "70+30 и в Лондон его"
- "Тот самый мужик, который во дворе попросил на технику один раз пробить"
- "Новый Беседин подъехал"
- "В аренду его у Жирона"
- "Всех продал, теперь будет сам играть, потому что некому…"
- "30 миллионов и ни копейкой меньше, и чтобы факс отправили!!!"
- "Был бы полезнее на поле, чем Беседин"
- "Супряга 3 –4 раза набивает, Беседин 1 – 2. У Суркиса есть потенциал"
- "Интересно, а отпустят ли за границу в какой-нибудь топ-чемпионат?"
- "Это презентация нового форварда???"