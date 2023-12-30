"Зинченко – не доллар, чтобы всем нравиться": Селезнев закрыл рот критикам игрока Арсенала

Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев вступился за футболиста Арсенала Александра Зинченко. В последнее время "канониру" достается от экспертов и болельщиков лондонского клуба.

В нескольких последних матчах лидер "канониров" Александр Зинченко допустил результативные ошибки, из-за которых команда Артеты недосчиталась важных очков. Критика украинца достигла такого уровня, что из него сделали главного виновника и призывают выставить его на трансфер.

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Селезнев: Не ошибается тот, кто ничего не делает

В защиту своего бывшего партнера по сборной Украины выступил Евгений Селезнев. Легендарный бомбардир посоветовал Зинченко не обращать внимания на критику.

"Зинченко – мой близкий человек, он аккуратист, перфекционист. Всегда играет на команду. Относительно последних матчей, все мы в жизни ошибаемся. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Саня – просто красавец, ни одного вопроса у меня к его игре никогда не возникало.

Эксперты всегда набрасываются, если что-то не нравится. Зинченко – не доллар, евро или гривна, чтобы всем нравиться. Сане не нужно обращать внимание на хейт и двигаться к своей мечте. Все будет хорошо", – сказал Селезнев.

Евгений Селезнев всегда эмоционально отвечал на критику, из-за чего попадал в разные скандальные ситуации. Однако Зинченко не должен повторять ошибки старшего товарища.

Я во время своей игровой карьеры всегда отвечал экспертам на критику, но Зинченко так поступать не надо. Он из другого поколения и мудрее меня. Пусть работает на свое имя и все будет хорошо. Желаю ему успехов и завоевать чемпионство с Арсеналом,

– резюмировал Селезнев.

Отметим, что игра в защите всегда хромала у Зинченко. Тренеры Манчестер Сити и Арсенала ставили украинца на левый фланг обороны из-за высокой конкуренции в центре полузащиты.

Напомним, что в сборной Украины Александр в основном играет в средней линии. Только в крайних случаях Зинченко закрывает позицию защитника.

Следующий матч Арсенал сыграет 31 декабря против Фулхэма. В турнирной таблице "канониры" на два балла отстают от Ливерпуля, единолично захватившего лидерство в АПЛ.