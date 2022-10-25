"Обратной дороги нет": Долгополов отреагировал на "мирные планы" Маска

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал вмешательство Илона Маска в политику. Миллиардер в последнее время регулярно делает неоднозначные заявления о войне в Украине.

Известный бизнесмен и разработчик Илон Маск через свои публичные заявления каждый раз проталкивает "мирные инициативы", удивительным образом совпадающие с российским видением войны в Украине.

Мы ждали 8 месяцев, чтобы россияне заговорили, и этот день настал, и есть один нюанс, – Долгополов

Звезда украинского тенниса Александр Долгополов порекомендовал Маску наконец-то определиться, кого он поддерживает в российско-украинской войне.

Реакция Долгополова на заявления Илона Маска

"Мы будем бороться сколько угодно, в любых условиях. Ни Илон Маск, ни кто-либо другой из банды "заставить Украину отказаться от своих национальных интересов" не смогут ничего с этим поделать. Неважно, помогал ты или нет, вопрос только в том, запомнят ли тебя тем, кто спасал украинские жизни, или нет.

Илон, лучший выбор – понять, что обратной дороги нет, и просто поддержать нас. Пытаясь заставить нас сдаться, вы просто убьете еще тысячи невинных украинцев. Мы не уступим ни сантиметра своих интересов, ведь мы пожертвовали всем", - написал Долгополов.

К публикации Долгополов добавил фотографии вечернего Киева, в которых отсутствует освещение. Таким образом, известный спортсмен показал, с какими трудностями сталкиваются украинцы из-за агрессии россии.