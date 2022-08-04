Это неприемлемо, – Байден отреагировал на решение российского суда заключить в тюрьму Грайнер

Российский суд вынес вердикт по делу американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Ее приговорили к 9 годам заключения и 1 миллиону рублей штрафа.

Реакция Джо Байдена на заключение баскетболистки

В Белом доме отреагировали на решение Химкинского суда. Президент США Джо Байден заявил, что соответствующее решение неприемлемо.

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"Сегодня (4 августа) гражданка США Бриттни Грайнер получила тюремный срок. Это еще одно напоминание о том, что мир уже знал: Россия неправомерно удерживает Бриттни. Это не приемлемо.

Я призываю россию немедленно уволить Грайнер, чтобы она могла быть со своей женой, близкими, друзьями и товарищами по команде.

Моя администрация будет продолжать работать и использовать все возможные пути, чтобы вернуть Бриттни и Пола Вилана домой в сохранности и безопасности как можно быстрее", – подчеркнул Байден.

Что известно о деле

Американку задержали в феврале 2022 года. Она находилась в России во время межсезонья ВНБА для игр за Екатеринбург. Ее обвиняют в хранении картриджей для электронных сигарет, в которых было запрещено в россии гашишное масло.

Прокурор по делу американки потребовал 9,5 лет колонии общего режима. Срок наказания будет объявлен позже.

Защитник баскетболистки заявил, что экспертиза вещества была проведена с нарушением, о чем свидетельствует рецензия допрошенного в суде кандидата химических наук.

Американская баскетболистка является двукратной олимпийской чемпионкой (2016, 2021) и двукратной чемпионкой мира (2014, 2018).