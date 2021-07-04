Ни слова об Украине: реакция английских СМИ на матч 1/4 финала Евро-2020
Источник:24 канал
Сборная Англии уверенно победила Украину со счетом 4:0 в 1/4 финала Евро-2020. Британские СМИ радуются исторической победе своей команды и требуют продолжения.
Теперь мы точно едем домой
Благодаря победе в матче с Украиной сборная Англии вышла в полуфинал. Уже 7 июля англичане встретятся на лондонском "Уэмбли" с Данией.
Как это было Украина потерпела досадное поражение от Англии и не смогла выйти в полуфинал Евро-2020: видео
"Теперь мы точно едем домой", – гласит заголовок на обложке Sunday Express с фотографией радостного Кейна.
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"Мы пришли, мы увидели, мы победили". Sunday People креативно обыгрывает крылатое римское выражение с помощью фамилий английских игроков.
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На обложке Sunday Mirror фотография радостного Гарри Кейна. Газета просит англичан задать теперь такого же нагоняя датчанам в 1/2 финала.
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"Потрясающая четверка". The Observer в заголовке на главной спортивной полосе обыгрывает четыре гола в ворота сборной Украины.
Заголовок размещен под фотографией Джордана Хендерсона, который в игре с Украиной отпраздновал свой первый гол в футболке Англии.
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The Mail on Sunday подчеркивает общее влияние нападающих Рахима Стерлинга и Гарри Кейна, каждый из которых забил по три гола на Евро-2020.
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Sunday Times описывает роль Кейна и призывает не критиковать футболиста.
"У Кейна сейчас три гола в двух играх, и критика, с которой он столкнулся на групповом этапе, кажется все глупее. То же касается и Саутгейта, который стал первым менеджером после сэра Альфа Рэмзи, который вел "Трех львов" в два полуфинала подряд. Уважайте его – и дорожите этой командой Англии".
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- Сборная Англии одержала уже 5 побед на Евро-2020 и до сих пор не пропустила ни одного гола. Только Шотландия в группе сыграла с Англией вничью.
- Англия повторила свой лучший результат на чемпионатах Европы. "Три льва" дважды выходили в полуфинал турнира – в 1968 и 1996 годах.
- В матче против Украины английская сборная получила свою самую крупную победу в плей-офф Евро.