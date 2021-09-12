Бавария разгромила Лейпциг и поднялась на вторую строчку Бундеслиги: видео

В субботу, 11 сентября, в четвертом туре Бундеслиги Бавария уверенно победила РБ Лейпциг на выезде со счетом 4:1.

РБ Лейпциг – Бавария 1:4

Голы: Ляймер, 58 – Левандовски, 12 (пен.), Мусиала, 47, Сане, 54, Чупо-Мотинг, 90

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Открыть счет в матче помогла игра рукой полузащитника РБ Лейпциг Кампли в собственной штрафной. Пенальти на 12-й минуте встречи уверенно реализовал Левандовски. Польский бомбардир забивает уже в 14-м матче чемпионата Германии подряд. До рекорда Герда Мюллера осталось две результативных игры.

Второй тайм начался с атак Баварии, которая удвоила счет усилиями Мусиала на 47 минуте встречи, а до разгрома дело довел точный удар Сане на 54-й минуте.

РБ Лейпциг не сдался на волю победителю и усилиями Лаймера через четыре минуты отыграл один мяч. Но на большее хозяев поля в противостоянии с чемпионом Германии не хватило.

Когда до финального свистка оставались считанные минуты дополнительного времени, Бавария забила в четвертый раз. Чупо-Мотинг установил окончательный счет в матче на 90 + 2 минуте.

Следующий матч чемпионата Германии РБ Лейпциг проведет на выезде против Кельна 18-го сентября, а Бавария в тот же день примет на своем поле Бохум.

РБ Лейпциг – Бавария видеообзор