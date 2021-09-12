РБ Лейпциг – Баварія 1:4

Голи: Ляймер, 58 – Левандовскі, 12 (пен.), Мусіала, 47, Сане, 54, Чупо-Мотінг, 90

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Відкрити рахунок в матчі допомогла гра рукою півзахисника РБ Лейпциг Камплі у власному штрафному. Пенальті на 12-й хвилині зустрічі впевнено реалізував Левандовскі. Польський бомбардир забиває вже у 14-му матчі чемпіонату Німеччини поспіль. До рекорду Герда Мюллера залишилося дві результативні гри.

Другий тайм почався з атак Баварії, яка подвоїла рахунок зусиллями Мусіала на 47 хвилині зустрічі, а до розгрому справу довів точний удар Сане на 54-й хвилині.

РБ Лейпциг не здався на волю переможцю і зусиллями Лаймера через чотири хвилини відіграв один м'яч. Але на більше господарів поля в протистоянні з чемпіоном Німеччини не вистачило.

Коли до фінального свистка залишалися лічені хвилини додаткового часу, Баварія забила в четвертий раз. Шупо-Мотінг встановив остаточний рахунок в матчі на 90+2 хвилині.

Наступний матч чемпіонату Німеччини РБ Лейпциг проведе на виїзді проти Кельна 18-го вересня, а Баварія в той же день прийме на своєму полі Бохум.

РБ Лейпциг – Баварія відеоогляд