В разрушенной Бородянке впервые после оккупации состоялся матч с участием ветеранов Динамо

Футбольная жизнь понемногу возвращается в свободные от оккупантов украинские территории. В Бородянке состоялся матч между ветеранами киевского Динамо и добровольческим батальоном.

Матч мира за Украину

В Бородянку, ставшую одной из "шрамов на сердце Украины", приехали ветераны Динамо. В поселке Киевской области возрождается мирная жизнь.

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Впервые после освобождения от оккупации России там прошел футбольный поединок. Соперником киевлян стал добровольческий батальон Байден К.

Команды сошлись в жарком товарищеском матче. Пришедшие на базу ДЮСШ Бородянка зрители увидели целый ливень голов. Команды забили на двоих 10 мячей.

В итоге – 5:5 боевая ничья, в которой победила Украина. Динамо приехало в область хорошим составом, который возглавили Александр Алиев и Олег Саленко.

Мы вместе должны возвращать к жизни такие города после разрушений и как можно больше проводить различные мероприятия для помощи местным жителям и детям возвращаться к спокойной жизни без врагов,

– говорится в посте.

Напомним, что жуткие кадры из разрушенной Бородянки облетели весь мир. Захватчики в этой местности творили подлинные зверства над людьми и животными. К счастью, в начале апреля ВСУ выгнало врагов из области.

Полный текст из публикации по фейсбуку

ДЮФК Титан Киев работает, помогает детям и взрослым организуя замечательные спортивные мероприятия по популяризации здорового образа жизни и патриотизма.

Друзья, мы пишем историю вместе.

Впервые после освобождения от оккупации России нашего города Бородянка прошло большое футбольное мероприятие. Сегодня руководство клуба и тренеры провели прекрасный день в городе герои Бородянка. Матч мира за Украину.

Игра проходила на базе ДЮСШ Бородянка между командами Добровольческий батальон Байден К и ветеранами Динамо Киев. Матч завершился 5:5, победила Украина. Мы должны возвращать к жизни такие города после разрушений и как можно больше проводить различные меры для помощи местным жителям и детям возвращаться к спокойной жизни без врагов.

По инициативе нашего футбольного клуба вместе с нашими друзьями Общественный центр социально-гуманитарной помощи Украины, ОО Полева, батальон Байден К, Лилия Пашинна, ФК Рубикон Киев, Михаил Присяжнюк.

Прошло большое историческое мероприятие для жителей Бородянки, куда приехали настоящие легенды киевского Динамо.

Отдельное спасибо ДЮСШ Бородянка и Бородянскому поселковому совету за помощь и поддержку мероприятия. Всё будет Украина.

Спасибо команде Звезды украинского футбола за отличную игру и поддержку жизни в Бородянке.

Впереди очень много работы. Нас ждут наши футболисты, для которых уже запланировано много футбольных праздников. За наше спокойствие и возможность работать с детьми

Мы благодарим наших ВСУ, ТРО, полиции, Добровольческих батальонов, медиков, спасателей, пожарных и всех наших украинцев.