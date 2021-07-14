Разглядел талант: Де Дзерби оставил в Шахтере чемпиона мира

Донецкий Шахтер готовится к новому сезону УПЛ под руководством Роберто Де Дзерби. Итальянский тренер решил омолодить состав и оставил в команде нескольких молодых футболистов.

Омоложение состава

Итальянский наставник внес коррективы в составе, который сформировал бывший тренер Шахтера Луиш Каштру. Сразу трое футболистов смогут себя зарекомендовать в стане вице-чемпионов.

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Подготовку с "горняками" продолжат Ефим Конопля, Артем Бондаренко и Тимур Пузанков, которые будут заявлены на новый сезон в первую команду.

Напомним, что сезон-2020/2021 Шахтер завершил на втором месте в УПЛ, пропустив вперед только киевское Динамо.

Новый сезон "горняки" начнут поединком против Ингульца, который состоится 24 июля.

Где до этого выступали футболисты

21-летний правый защитник Конопля в течение 2019/2021 года выступал в аренде за черниговскую Десну. В прошлом сезоне защитник сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три ассиста. Ефим отмечается неуступчивым характером на поле, поэтому в его пассиве аж 9 желтых карточек.

Голкипер Пузанков своей игрой заслужил перевод в главную команду. До этого Тимур выступал за молодежную команду Шахтера. Футболисту всего 18 лет.

20-летний полузащитник Бондаренко прошлый сезон провел в аренде в Мариуполе. В составе "азовцев" хавбек сыграл 23 поединка во всех турнирах, в которых отметился 8 результативными ударами. Артем имеет в своем пассиве 4 предупреждения.