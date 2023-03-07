Героям слава: как украинские спортсмены отреагировали на расстрел военнопленного россиянами

Украинское общество потрясло ужасное видео расстрела безоружного украинского военнопленного российскими оккупантами. Украинские спортсмены не остались в стороне от этой трагедии.

В сети опубликовали видео, где стоит украинский защитник. Он без оружия и не проявляет никакой агрессии. А на обращение от российских оккупантов отвечает "Слава Украине!". Это последние слова, произнесенные украинским военным. Далее российские захватчики застрелили украинца.

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Фактически это была казнь в исполнении россиян, снятая на видео. И это нарушение законов и обычаев войны, ведь украинский военный был без оружия.

На шокирующее событие отреагировали украинские спортсмены. И они с помощью соцсетей решили тоже донести своим подписчикам, какие зверства творят российские оккупанты в Украине. На большинстве из постов в соцсетях изображен либо сам военный, либо же ответ на его обращение – "Героям слава!".



Пост Андрея Шевченко / скрин

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"Ответ воина. Царство небесное герою", – так отреагировал боксер Александр Усик.



Реакция Александра Усика на расстрел украинского военного / скрин

Многие спортсмены сообщения распространили на английском языке, указывая, что последними словами военного были именно "Слава Украине!".



Пост Виктора Цыганкова о последних словах украинского военного / скрин

Также посты о расстреле украинского военного опубликовали уже бывший теннисист Сергей Стаховский, теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина, футболисты Александр Зинченко, Евгений Селезнев, Алексей Шевченко, Евгений Коноплянка, Роман Яремчук, Андрей Лунин, Николай Щапаренко, дзюдоистка Дарья Терлюга, фехтовальщица Ольга Харлан и многие другие.

Как украинские спортсмены в соцсетях отреагировали на расстрел украинского военного