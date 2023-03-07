У мережі опублікували відео, на якому стоїть український захисник. Він без зброї, і не виявляє жодної агресії. А на звернення від російських окупантів відповідає "Слава Україні!". Це останні слова, сказані українським військовим. Далі російські загарбники застрелили українця.

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Фактично це була страта у виконанні росіян, яку зняли на відео. І це є порушення законів та звичаїв війни, адже український військовий був без зброї.

На цю шокуючу подію відреагували українські спортсмени. І вони за допомогою соцмереж вирішили теж донести своїм підписникам, які звірства коять російські окупанти в Україні. На більшості з постів в соцмереж зображений або сам військовий, або ж відповідь на його звернення – "Героям слава!".



Пост Андрія Шевченка / скрін

До теми Мільйони завжди відповідатимуть "Героям Слава", – Зеленський у зверненні згадав вбитого воїна

"Відповідь воїна. Царство небесне герою", – так відреагував на це боксер Олександр Усик.



Реакція Олександра Усика на розстріл українського військового / скрін

Чимало спортсменів дописи поширили англійською мовою, вказуючи, що останніми словами військового були саме "Слава Україні!".



Пост Віктора Циганкова про останні слова українського військового / скрін

Також пости про розстріл українського військового опублікували вже колишній тенісист Сергій Стаховський, тенісистки Марта Костюк та Еліна Світоліна, футболісти Олександр Зінченко, Євген Селезньов, Олексій Шевченко, Євген Коноплянка, Роман Яремчук, Андрій Лунін, Микола Щапаренко, дзюдоїстка Дар'я Білодід, каратистка Анджеліна Терлюга, фехтувальниця Ольга Харлан та чимало інших.

Як українські спортсмени в соцмережах відреагували на розстріл українського військового