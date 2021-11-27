Расследование полиции Италии: Ювентусу грозит исключение из Серии А

Ювентус рискует быть исключенным из Серии А, если будет признан виновным в расследовании мошенничества с бухгалтерским учетом. Однако санкция может ограничиться штрафом или снятием очков.

Клубу предъявили подозрение в связи с фальшивой бухгалтерской отчетностью в 2018–2021 годах. По данным итальянского источника, разница между показателями клуба и реальностью составляет 50 миллионов евро.

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26 ноября туринская полиция обыскала офис Ювентуса для того, чтобы изъять соответствующие документы. Позже их передадут экономическому отделу для ознакомления.

Также источник отмечает, что внимание привлек трансфер-обмен Пьянича на Артура в 2020-м году. Клубы тогда нашли путь, чтобы переход обоих футболистов обошелся всего в 50 миллионов евро.

Ювентус не впервые попадает в скандал

В 2006 году Ювентус уже имел дело с итальянской полицией. Туринцы тогда через договорные матчи были лишены "Скудетто", участия в Лиге чемпионов, а также были отправлены в Серию Б. Среди пяти клубов-участников того скандала (еще были Милан, Фиорентина, Лацио и Реджина) "старая сеньора" получила самое тяжелое наказание, ведь остальные виновники, как минимум, осталась в высшем дивизионе.