Расплачивается за ошибки прошлого: Бензема выплатил большую компенсацию Вальбуэну

Дело в отношении форварда Реала Карима Бензема и экс-хавбека сборной Франции Матье Вальбуэна подошло к завершению. Со счета звездного футболиста списали большую сумму.

Бензема планирует обжаловать решение суда

Французский суд списал со счета нападающего Реала 230 тысяч евро. Эти средства должен получить Вальбуэна в качестве компенсации за шантаж публикацией личного секс-видео.

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Отмечается, что если бы Бензема не выплатил деньги, его счета могли бы быть заморожены французским судебным органом по запросу адвокатов Вальбуэна.

Ранее отмечалось, что Карим должен выплатить 75 тысяч евро компенсации, а также 80 тысяч судебных издержек. Также пятеро обвиняемых обязаны были заплатить 150 тысяч евро.

Французский футболист вместе со своим адвокатом уже подали апелляцию на судебное решение.

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