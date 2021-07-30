Свитолина поборется за историческую медаль Олимпиады: расписание игр в Токио на 31 июля

Сборная Украины продолжает борьбу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио. В субботу, 31 июля, в Токио состоится 8 соревновательный день, во время которого разыграют 21 комплект медалей.

В субботу Украина будет претендовать на одну медаль и снова "бронзовую". Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина будет бороться за бронзовую награду. Для Украины это может быть первая медаль по теннису на Олимпийских играх.

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Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде – 31 июля

Прыжки на батуте: мужчины (квалификация) – Николай Протасов (начало в 05:00);

легкая атлетика: бег (женщины, 400 метров, квалификация) – Виктория Ткачук, Анна Рыжикова, Мария Миколенко (начало в 03:00);

легкая атлетика: метание диска (женщины, квалификация) – Наталья Семенова (начало в 03:30);

плавание: 50 м вольным стилем (мужчины, 1/2 финала) – Владислав Бухов (начало в 05:16);

легкая атлетика: прыжки в длину (мужчины, квалификация) – Владислав Мазур (начало в 13:10);

теннис: одиночный разряд (женщины, матч за "бронзу") – Елена Рыбакина – Элина Свитолина – (начало в 10:30).

Украина завоевала 4 бронзовые медали на Олимпийских играх-2020. Наша сборная повторила результат Игр-2016 в Рио, где также имела в активе 4 бронзы. Сейчас Украина не получила золото и серебро.