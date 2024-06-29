Англия и Испания сыграют в 1/8 финала: расписание матчей Евро-2024 на 30 июня

На чемпионате Европы-2024 в Германии наступила очередь матчей 1/8 финала. Сильнейшие 16 команд Европы определят участников четвертьфиналов.

В воскресенье, 30 июня, на Евро-2024 состоятся два матча 1/8 финала. Главные фавориты турнира Англия и Испания встретятся с амбициозными соперниками, сообщает 24 Канал.

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Англия – Словакия

Время: 19:00

Город: Гельзенкирхен

Где смотреть: Megogo, Общественное (региональные каналы)

Родоначальники футбола выиграли свою группу С и с первого места вышли в 1/8 финала. Однако игра подопечных Гарета Саутгейта откровенно не впечатляла. Звездный состав "Трех львов" на групповой стадии смог забить лишь два гола.

Англичане скромно победили неудачников Евро-2024 сборную Сербии (1:0) и дважды сыграли вничью. Мировая с датчанами и особенно со словенцами вызвали много вопросов у болельщиков. Вполне возможно, что команда Саутгейта будет набирать форму в течение турнира.

Словакия опередила Украину в группе Е. Однако в очном поединке "соколы" уступили "сине-желтым" 1:2. Себе в актив словаки могут записать победу над Бельгией (1:0). А вот в игре с Румынией (1:1) соперники решили не испытывать судьбу и сыграли вничью.

Безоговорочным фаворитом противостояния является сборная Англии. Однако это на бумаге. На практике словаки доказали свое умение противостоять топ-командам.

Испания – Грузия

Время: 22:00

Город: Кельн

Где смотреть: Megogo

Во втором поединке дня Испания сыграет против Грузии. "Фурия роха" еще до начала турнира считалась одним из главных фаворитов. Зато "крестоносцы" были "темными лошадками" чемпионата.

Трехкратные чемпионы Европы уверенно выиграли группу В, опередив Италию на пять баллов. Более того, испанцы в трех поединках не пропустили ни одного мяча.

Сборная Грузии стала открытием Евро-2024. Дебютант чемпионата сумел в группе F обойти крепкую Чехию. В третьем туре "крестоносцы" сенсационно обыграли Португалию со счетом 2:0. Самоотверженная игра грузинских футболистов вызывает восхищение всех любителей футбола. Впрочем, мастерства им тоже не занимать.

У сборной Грузии матч против Испании пропустит Анзор Меквабешвили. Хавбек имеет перебор желтых карточек. А вот испанцы не имеют кадровых проблем накануне поединка.