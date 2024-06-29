У неділю, 30 червня, на Євро-2024 відбудуться два матчі 1/8 фіналу. Головні фаворити турніру Англія та Іспанія зустрінуться з амбітними суперниками, повідомляє 24 Канал.

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Англія – Словаччина

Час: 19:00

Місто: Гельзенкірхен

Де дивитись: Megogo, Суспільне (регіональні канали)

Родоначальники футболу виграли свою групу С та з першого місця вийшли до 1/8 фіналу. Однак гра підопічних Гарета Саутгейта відверто не вражала. Зірковий склад "Трьох левів" на груповій стадії спромігся забити лише два голи.

Англійці скромно перемогли невдах Євро-2024 збірну Сербії (1:0) та двічі зіграли внічию. Мирова з данцями та особливо зі словенцями викликали багато питань у вболівальників. Цілком можливо, що команда Саутгейта буде набирати форму впродовж турніру.

Словаччина випередила Україну в групі Е. Проте в очному поєдинку "соколи" поступилися "синьо-жовтим" 1:2. Собі в актив словаки можуть записати перемогу над Бельгією (1:0). А от у грі з Румунією (1:1) суперники вирішили не випробовувати долю та зіграли внічию.

Беззаперечним фаворитом протистояння є збірна Англії. Проте це на папері. На практиці словаки довели своє вміння протистояти топ-командам.

Іспанія – Грузія

Час: 22:00

Місто: Кельн

Де дивитись: Megogo

У другому поєдинку дня Іспанія зіграє проти Грузії. "Фурія роха" ще до початку турніру вважалася одним з головних фаворитів. Натомість "хрестоносці" були "темними конячками" чемпіонату.

Триразові чемпіони Європи впевнено виграли групу В, випередивши Італію на п'ять балів. Ба більше, іспанці у трьох поєдинках не пропустили жодного м'яча.

Збірна Грузії стала відкриттям Євро-2024. Дебютант чемпіонату зумів в групі F обійти міцну Чехію. У третьому турі "хрестоносці" сенсаційно обіграли Португалію з рахунком 2:0. Самовіддана гра грузинських футболістів викликає захоплення усіх любителів футболу. Втім, майстерності їм теж не позичати.

У збірної Грузії матч проти Іспанії пропустить Анзор Меквабешвілі. Хавбек має перебір жовтих карток. А от іспанці не мають кадрових проблем напередодні поєдинку.