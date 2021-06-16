Финляндия – Россия 16:00

Евро-2020 продолжится матчем группы B между Финляндией и Россией. Команды встретятся в Санкт-Петербурге.

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Посмотреть матч можно на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало поединка в 16:00.

У букмекерской компании Favbet фаворитом игры считают все же Россию, победу которой оценивают коэффициентом 1,69. На победу финнов букмекеры дают коэффициент 6,10 и коэффициент 3,65 на ничью.

Турция – Уэльс, 19:00

В вечерней программе Евро-2020 продолжатся матчи в группе А. В азейбарджанском Баку встретятся Турция и Уэльс.

Посмотреть матч можно на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2".

Фаворитом игры букмекеры считают турок, победу которых оценивают коэффициентом 2,52. Шансы Уэльса выиграть игру оценены коэффициентом 3,26. Коэффициент 3,15 на ничью.

Италия – Швейцария, 21:00

Центральным матчем 16 июня станет встреча сборных Италии и Швейцарии в рамках 2-го тура группы А. Поединок состоится в Риме на "Стадио Олимпико".

Стартовый свисток в игру прозвучит в 22:00. Посмотреть матч можно на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2" и ТРК "Украина".

Букмекеры называют Италию явным фаворитом игры, давая на их победу коэффициент 1,65. Если же Швейцария совершит первую большую сенсацию и выигрывает игру – коэффициент 6,40. Ничью в поединке букмекеры оценили коэффициентом 3,90.