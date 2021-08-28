Расписание матчей Динамо в Лиге чемпионов: киевляне стартуют встречей с Бенфикой Яремчука

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. Своих соперников, в том числе узнала и сильнейшая команда Украины по итогам прошлого сезона – киевское Динамо.

27 августа чины из УЕФА определили календарь матчей Динамо на групповой стадии. Коллектив Мирчи Луческу попал в группу Е, где соперниками динамовцев стали Бавария, Барселона и Бенфика.

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Все игры "бело-синих" в групповом этапе Лиги чемпионов:

1 тур Динамо – Бенфика – 14 сентября (22:00);

2 тур Бавария – Динамо – 29 сентября (22:00);

3 тур Барселона – Динамо – 20 октября (19:45);

4 тур Динамо – Барселона – 2 ноября (22:00);

5 тур Динамо – Бавария – 23 ноября (19:45);

6 тур Бенфика – Динамо – 8 декабря (22:00).

Динамо пробилось в групповой этап напрямую, как чемпион Украины. Во время жеребьевки киевляне были в четвертой корзине.