Расписание матчей Динамо в Лиге чемпионов: киевляне стартуют встречей с Бенфикой Яремчука
28 августа 2021 , 10:20Читати новину українською
Источник:ФК Динамо
В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. Своих соперников, в том числе узнала и сильнейшая команда Украины по итогам прошлого сезона – киевское Динамо.
27 августа чины из УЕФА определили календарь матчей Динамо на групповой стадии. Коллектив Мирчи Луческу попал в группу Е, где соперниками динамовцев стали Бавария, Барселона и Бенфика.
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Все игры "бело-синих" в групповом этапе Лиги чемпионов:
- 1 тур Динамо – Бенфика – 14 сентября (22:00);
- 2 тур Бавария – Динамо – 29 сентября (22:00);
- 3 тур Барселона – Динамо – 20 октября (19:45);
- 4 тур Динамо – Барселона – 2 ноября (22:00);
- 5 тур Динамо – Бавария – 23 ноября (19:45);
- 6 тур Бенфика – Динамо – 8 декабря (22:00).