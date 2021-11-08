Расистский скандал в УПЛ: известно имя футболиста Динамо, который оскорбил игрока Ворсклы

Нападающий Ворсклы Лукас Рангел пострадал от расизма во время матча 14-го тура украинской Премьер-лиги против Динамо. Футболист назвал имя своего обидчика.

У Шапаренко могут быть серьезные проблемы

Ворскла сенсационно обыграла Динамо в матче чемпионата Украины – 2:1. Счет у полтавчан открыл Лукас Рангел.

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"После забитого гола я услышал расистские выкрики с левой трибуны. После этого я получил поддержку от одного из игроков Динамо. То был №14 (Карлос де Пена). Он сказал, что ему стыдно за то, что произошло. Но другой игрок Динамо, №10 (Николай Шапаренко), сказал мне на русском языке обидное слово черный", – заявил Лукас.

Арбитр также слышал оскорбительные слова в адрес нападающего Ворсклы.

Во время матча я не стал ничего делать и отвечать на оскорбления, а фокусировался на игре. А после матча я подошел и доложил арбитру. Он подтвердил, что также слышал расистские выкрики. Надеюсь на адекватную реакцию,

– добавил футболист.

Полузащитник полтавской Ворсклы Оливье Тилль вступился за нападающего команды Рангеля.

"Об этом я не хочу говорить. Мне это не нравится, поскольку Лукас мой очень хороший друг, и мне больно слышать такие вещи. Мне жаль его и всех остальных темнокожих, страдающих от расизма. Это нужно остановить. Больше я вам об этом ничего не скажу", – рассказал хавбек в интервью FanDay.

Рангел уже комментировал проявления расизма со стороны игрока "бело-синих", однако он не уточнял кто именно его обидел.