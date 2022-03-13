Рашизм – это чума 21 века: Динамо ярким видео призвало бороться против оккупантов

13 марта 2022 , 15:24
Читати новину українською

Источник:

ютуб-канал Динамо

Киевское Динамо ярким роликом призвало украинцев не сдаваться. В клубе прокомментировали вторжение России в Украину.

Рашизм – желание переписать историю кровью

В киевском клубе создали специальный ролик, в котором объяснили значение слова "рашизм". В Динамо назвали рашизм чумой 21 века.

Интересно прочесть Стаховский обратился к тренеру Тоттенхэма, который пожалел отстраненных спортсменов России

Рашизм – это:

  • идея превосходства Русского мира над миром
  • желание переписать историю кровью
  • намерение изменить мироустройство международных отношений
  • смена границ с помощью войны
  • готовность ударить ядерным оружием по мирным городам
  • отрицание права на существование украинцев
  • культ личности террориста №1 в мире
  • массовая имперская истерия россиян
  • новые тоталитарные символы и ритуалы
  • репрессии против меньшинства, чтобы сохранила ясность разума
  • не гитлеровская Германия
  • рашистская Россия Путина
  • это чума 21 века

Отметили в видео о букве Z. Именно такой символ обозначает российскую военную технику, которая ворвалась на территорию Украины, развязав войну. В ролике эту букву назвали символом тьмы, поглощающим мир.

Смотрите видео от Динамо, посвященное войне в Украине

Автор: Софія Кулай