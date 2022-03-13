Рашизм – это чума 21 века: Динамо ярким видео призвало бороться против оккупантов

Киевское Динамо ярким роликом призвало украинцев не сдаваться. В клубе прокомментировали вторжение России в Украину.

Рашизм – желание переписать историю кровью

В киевском клубе создали специальный ролик, в котором объяснили значение слова "рашизм". В Динамо назвали рашизм чумой 21 века.

Интересно прочесть Стаховский обратился к тренеру Тоттенхэма, который пожалел отстраненных спортсменов России

Рашизм – это:

идея превосходства Русского мира над миром

желание переписать историю кровью

намерение изменить мироустройство международных отношений

смена границ с помощью войны

готовность ударить ядерным оружием по мирным городам

отрицание права на существование украинцев

культ личности террориста №1 в мире

массовая имперская истерия россиян

новые тоталитарные символы и ритуалы

репрессии против меньшинства, чтобы сохранила ясность разума

не гитлеровская Германия

рашистская Россия Путина

это чума 21 века

Отметили в видео о букве Z. Именно такой символ обозначает российскую военную технику, которая ворвалась на территорию Украины, развязав войну. В ролике эту букву назвали символом тьмы, поглощающим мир.

Смотрите видео от Динамо, посвященное войне в Украине