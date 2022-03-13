Рашизм – это чума 21 века: Динамо ярким видео призвало бороться против оккупантов
13 марта 2022 , 15:24Читати новину українською
Источник:ютуб-канал Динамо
Киевское Динамо ярким роликом призвало украинцев не сдаваться. В клубе прокомментировали вторжение России в Украину.
Рашизм – желание переписать историю кровью
В киевском клубе создали специальный ролик, в котором объяснили значение слова "рашизм". В Динамо назвали рашизм чумой 21 века.
Интересно прочесть Стаховский обратился к тренеру Тоттенхэма, который пожалел отстраненных спортсменов России
Рашизм – это:
- идея превосходства Русского мира над миром
- желание переписать историю кровью
- намерение изменить мироустройство международных отношений
- смена границ с помощью войны
- готовность ударить ядерным оружием по мирным городам
- отрицание права на существование украинцев
- культ личности террориста №1 в мире
- массовая имперская истерия россиян
- новые тоталитарные символы и ритуалы
- репрессии против меньшинства, чтобы сохранила ясность разума
- не гитлеровская Германия
- рашистская Россия Путина
- это чума 21 века
Отметили в видео о букве Z. Именно такой символ обозначает российскую военную технику, которая ворвалась на территорию Украины, развязав войну. В ролике эту букву назвали символом тьмы, поглощающим мир.
Смотрите видео от Динамо, посвященное войне в Украине