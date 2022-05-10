Ничего хорошего он не ожидал бы от меня, – Поворознюк о наказании для Путина

В первые дни полномасштабной войны президент Ингульца записал эмоциональное видео в своем стиле. Его слова легли в основу музыкального трека, резко ставшего популярным.

Поворознюк: Не знаю, что можно придумать против такого уй**ка

В эксклюзивном разговоре для сайта 24 канала Александр Поворознюк рассказал, какое наказание заслуживает президент России Владимир Путин. Специалист не сдерживал слова.

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Ну, наверное, расчленить, бл*ть, на куски порубить,

– сказал Поворознюк о наказании Путину.

Однако он считает, что даже этого будет недостаточно для прожорливого диктатора.

"Ну я думаю, что нет. Что-то такое… Ну я не знаю, что можно придумать против такого уй**ка, который погубил людей. Для меня это больно, тяжело, я очень много видел, поверьте. Я не знаю, как бы я поступил, не знаю... Ну точно ничего бы хорошего он бы не ожидал от меня", – отметил президент Ингульца.

В первые дни полномасштабного нападения России на территорию Украины Поворознюк записал эмоциональное обращение в поддержку Владимира Зеленского. Эти слова легли в базу музыкального произведения.

Команда МюслиUA выпустила трек, стремительно возглавивший музыкальные рейтинги страны.

Поворознюк помогает армии

Полный разговор с президентом Ингульца Александром Поворознюком об уже известном треке "Вова, еб*ш их, бл*ть", войну и будущее украинского футбола читайте 10 мая в 17:00.

В период полномасштабной войны Александр Поворознюк активно помогает нашей армии, делает все возможное для победы Украины.

Президент Ингульца возглавил добровольческий батальон "За Петровщину". Однако что именно входит в его обязанности и как он помогает ВСУ, Александр Григорьевич не хочет разглашать.

Чемпионат Украины досрочно закончили из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия. Турнирные таблицы в указанных соревнованиях зафиксированы на 24 февраля 2022 года. Определять призеров не стали.

Футбольный клуб Ингулец из Кировоградщины занимает 14-ю строчку в турнирной таблице УПЛ.