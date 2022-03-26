Раньше с таким еще не сталкивалась, – Бех-Романчук о сложной дороге на чемпионат мира

Марина Бех-Романчук смогла выехать из Украины на чемпионат мира-2022, состоявшийся в сербском Белграде. Украинская легкоатлетка рассказала о сложной дороге на соревнование.

Бех-Романчук: Почему бы не защищать честь Украины на спортивном фронте

В эксклюзивном интервью 24 каналу Марина Бех-Романчук рассказала, кто помог ей добраться до Сербии. Украинская прыгунья в длину заметила, что так сложно на соревнование еще никогда не добиралась.

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На помощь пришли наши соседи – румыны.

"С такой сложной дорогой перед соревнованиями я раньше еще не сталкивалась. Сначала двумя автомобилями отправились в румынскую границу. Впоследствии через пеший попали уже за пределы Украины, где нас встретили представители местного олимпийского комитета, которые непосредственно довезли нас в Сербию. Около 12,5 часов были в пути в Белград", – сказала Бех-Романчук.

Федерация легкой атлетики Украины была инициатором выезда спортсменок на соревнования, где легкоатлетки смогли бы приносить стране победы на спортивном фронте.

В начале войны мнения были совершенно не о чемпионате мира или какой-нибудь подготовке. Было вообще не до спортивных планов. Однако через несколько дней в Федерации сказали, если есть возможность тренироваться, почему бы не уехать, почему не защищать честь Украины на спортивном фронте. Думаю, если бы не Федерация, то мы бы скорее всего никуда не поехали,

– ответила легкоатлетка.

Отметим, что Марина Бех-Романчук поднялась на вторую строчку пьедестала в тройном прыжке. Украинка уступила только звездной Элимар Рохас из Венесуэлы.